Colo Colo sigue en la búsqueda de nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón. En el Cacique quieren encontrar el hombre ideal para volver a los triunfos y recuperar el rumbo en el cierre del 2025.

Entre la lista de opciones ya se descartó a Gustavo Quinteros. Por lo que aún quedan nombres como Gerardo Martino, Vitamina Sánchez y Pablo Guede. Pero el que ahora el nombre que tiene mayor respaldo es Fernando Ortiz.

El adiestrador trasandino, que cuenta con varas experiencias en el fútbol mexicano, sería el nombre encargado de asumir en el Cacique y su debut sería nada menos que en la Supercopa ante la U el próximo 14 de septiembre.

Pero mientras se cocina su llegada en ByN, se revivió una particular disputa que tuvo y que tuvo como protagonista nada menos que a Lionel Messi.

¿Qué pasó entre DT de Colo Colo y Lionel Messi?

Los hechos se remontan al mes de abril del 2024 y por la Concachampions. Fernando Ortiz por ese entonces dirigía al Monterrey y entre sus filas contaba con Sebastián Vegas.

En los cuartos de final los Rayados se midieron al Inter de Miami. Llave que superaron por amplio margen, con un global de 5-2. Pero el resultado pasó a segundo plano por la disputa de Fernando Ortiz y Lionel Messi.

En la previa, el adiestrador reveló que pasan cosas raras cuando se enfrenta al “10” de la selección albiceleste. “Todo lo que rodea a Messi puede obligar a decisiones deportivas y extra deportivas. Me preocupa que nos puedan perjudicar. El negocio no va por el lado de Monterrey. Lo tengo claro y todos también”, enfatizó.

Palabras que molestaron a Messi, y en el duelo en el Chase Stadium en Estados Unidos, fue a encarar a Ortiz por sus dichos. Incluso se indicó que Luis Suárez y Gerardo Martino también le recriminaron sus palabras.

