Lionel Messi juega ante Venezuela su último partido ante el público de Argentina, por lo qué todo el país trasandino recuerda las mejores hazañas del ídolo nacional y campeón del mundo.

Pero desde Chile también tienen una particular historia en los inicios de la Pulga con la Albiceleste, con recordado árbitro que le dio tremendo perdonazo en la Copa América 2007, hasta con regalo incluido.

“Messi tenía una amarilla, yo había dado tres minutos de agregado y Argentina le ganaba 3-0 a México. Él levanta una pelota y la para con la mano, pero en mitad de cancha, no había ninguna opción de gol de los mexicanos”, partió diciendo el querido Carlos Chandía.

El regalo “a escondidas” de Messi

Carlos Chandía dijo en ESPN Chile que no quiso arruinar la final de Copa América 2007 y por eso le perdonó la tarjeta amarilla y suspensión a Lionel Messi. Eso sí, reveló inédita vuelta de mano por el perdonazo.

“Me acerqué y le dije ‘esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera’. No le mostré la tarjeta, ganaban 3-0 y quedaban dos minutos, era cortarle la posibilidad de jugar la final de Copa América 2007″, contó el chillanejo.

Fue ahí que Carlitos Chandía recibió la sorpresa post partido, donde el ahora consagrado argentino llegó a buscarlo. Según el ex juez, “la camiseta me la fue a dejar al camarín”.

“Él (Messi) se la quería sacar en la cancha y le dije ‘no, acá no hombre, me la entrega en el camarín’, y llegó hasta allá para entregarme su camiseta”, cerró, entre risas.