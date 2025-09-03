Argentina vs. Venezuela: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver las Eliminatorias 2026

Esta semana regresa la acción de las Eliminatorias sudamericanas con el desarrollo de la penúltima fecha, jornada 17 que tiene grandes encuentros, uno de ellos animado por la selección de Argentina y su par de Venezuela en el Monumental de Núñez.

La albiceleste, primera y ya clasificada a la cita planetaria, juega ante la vinotino lo que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en territorio argentino, debido a que no son pocos los rumores que hablan de un eventual retiro de “La pulga” del combinado trasandino.

¿Qué se juega Venezuela? Los dirigidos por Fernando Batista buscan dar la sorpresa y dar un paso importante pensando en la clasificación al repechaje mundialista. Conoce todos los detalles, a continuación.

¿A qué hora juega Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias?

La selección de Argentina y Venezuela juegan este jueves 4 de septiembre a partir de las 19:30 horas de Chile en el Estadio Más Monumental de River Plate.

¿Dónde ver por TV y STREAMING las Eliminatorias Conmebol?

El encuentro entre la selección de Argentina y su par de Venezuela será transmitido en esta oportunidad en vivo y por TV en nuestro país, a través de la señal de CHV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

¿Y online? Por streaming, el enfrentamiento entre el seleccionado de Argentina y Venezuela podrás verlo completamente en vivo a través de las plataformas, Chilevisión web, Youtube de Chilevisión y Disney+ en su plan Premium.

¿Cómo llegan al partido? Tabla de posiciones 2025

Al inicio de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, la Argentina es líder del certamen clasificatorio con 35 puntos en 16 duelos disputados, superando en diez unidades a sus más cercanos competidores.

Venezuela, en tanto, es 7° con 18 unidades y al día de hoy se estaría quedando con el cupo al repechaje mundialista.

