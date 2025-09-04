La selección chilena está a ad portas de cerrar el peor proceso de su historia, porque a falta de dos fechas del final para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 está en el último lugar de la tabla.

La Conmebol tiene 6.5 cupos para la próxima cita planetaria y el equipo nacional fue incapaz de alcanzar uno de ellos. Fracaso total.

La Roja tiene como entrenador interino a Nicolás Córdova, quien reemplazó al nefasto Ricardo Gareca, pero aún no está claro quién será el estratega para el próximo proceso.

ver también Emblema de la selección brasileña sorprendido por recibir al último de las Eliminatorias: “Chile siempre fue un equipo…”

Gustavo Quinteros se candidatea para la selección chilena

Uno de los entrenadores que suena fuerte para asumir el cargo en la Roja es Gustavo Quinteros, quien hace negoció con Colo Colo, pero no aceptó volver al estadio Monumental.

El DT argentino nacionalizado boliviano conversó con ESPN, donde le preguntaron por el mal momento de la Selección y dio a conocer su punto de vista.

“Yo creo que hay que cambiar algo, porque si bien los jugadores están, a lo mejor la competencia, desde inferiores, para tener más jugadores que estén aptos para jugar en la selección”, dijo el ex defensor.

Publicidad

Publicidad

Quinteros piensa en la Roja. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“La gente encargada tiene que pensar, recapacitar y ver… La competencia de inferiores, yo creo que tienen que salir más jugadores, más cantidad para que haya más variantes y seguir confiando, el talento está, hay que encontrar la manera y ojalá le vaya bien”, le mandó un recado a Quilín.

Por último, se candidateó: “yo tengo los mejores recuerdos y el fútbol chileno puede seguir creciendo si la selección juega el Mundial, es una vidriera muy importante para los jugadores”.

Publicidad

Publicidad

ver también Mariano Puyol recuerda el único partido que jugó por la Roja: le marcó un gol a Brasil

¿Cuándo y a qué hora juega Brasil vs Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre Brasil y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este jueves 4 de septiembre, a partir de las 20:30 horas en el estadio Maracaná.