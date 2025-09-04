Arturo Vidal volvió a dar que hablar esta semana y durante el pasado martes remeció las redes sociales tras viralizarse una aparición suya en popular fiesta y en pleno Teatro Caupolicán.

De la mano del influencer Diego González, que celebrara su cumpleaños, el propio anfitrión reveló en la exclusiva velada que el King estaba entre los más de 300 asistentes

Personajes del Torneo de Cell, influencers, artistas, modelos Arsmate y también bailarinas exóticas fueron parte del evento. Ahí, también destacaron personas con enanismo, en lo que ha sido una tendencia mundial tal como la reciente fiesta de Lamine Yamal.

Así anunciaron a Vidal en la velada

El popular Diego González pidió que “no sapearan” la llegada del mejor futbolista invitado, pero tras eso cantó y reveló que se trataba de Arturo Vidal, desatando la ovación de los invitados.

Según contó el medio La Cuarta, hubo tragos y comida, bailes exóticos y la participación de personas con enanismo, además de la visita estelar del King en medio de su trabajo en Colo Colo.

“Todavía no puedo creer que uno de mis invitados es el mejor futbolista de la historia que anda por ahí. Pero como en este cumpleaños no hay sapos, no le pidan fotos ni lo graben”, pidió el rostro cumpleañero.

Finalmente, el mismo González avisó que su veleda tiró la casa por la ventana diciendo que lo vamos a pasar bien. Hay mujeres, hay enanos, no estamos ni ahí, somos infunables”.

