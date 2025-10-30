La Liga de Primera puede cambiar por completo luego de conocerse una noticia terrible para Cobresal. Los Mineros fueron denunciados ante la FIFA por un ex jugador, arriesgando perder puntos y hasta la categoría, algo que tiene muy atento a Colo Colo.

Franco García acusó al elenco nortino de no pagar su cláusula ni presentar sus documentos a la ANFP. Una situación que puede hacer correr la lista rumbo a copas internacionales, lo que dejaría al Cacique en zona de clasificación.

Pero más allá de ser un caso aún en investigación, desde el Eterno Campeón decidieron sacar la voz para dejar clara su postura. Y es que más allá de que pueda darse, prefieren evitar depender de ello y ganarse su opción en la cancha.

Colo Colo le hace el quite a la denuncia contra Cobresal que lo acerca a Copa Sudamericana

En Colo Colo están al tanto de lo que está pasando con Cobresal y se frotan las manos si se llega a dar. Sin embargo, no quieren depender de un castigo y apuestan a ganarse su clasificación a Copa Sudamericana como debe ser.

Colo Colo no se confía pero mira atento lo que pase con la denuncia contra Cobresal. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa y se refirió a la denuncia que puede mandar a la B a los Mineros. “Todos estamos informados de lo que sucedió, nada está comprobado“, avisó de entrada.

Publicidad

Publicidad

Pero el técnico de Colo Colo se la cantó clara al plantel y los llamó a enfocarse en ganar la clasificación a Copa Sudamericana en la cancha. “Si esperamos que sea sancionado sería un error, tenemos que enfocarnos en el sábado“.

ver también ¡Más problemas! Arturo Vidal se lesiona y es baja en Colo Colo para enfrentar a Ñublense

“Si descontamos puntos por su partido contra Audax y contra nosotros, sería lo ideal. El resto son situaciones que nosotros y yo no puedo manejar“, sentenció el estratega albo.

Quedará esperar ahora para ver cómo es que termina esta teleserie. Los Mineros ruegan para que la FIFA no les haga sentir el peso de su ley y así puedan seguir peleando por una clasificación internacional.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo le hace el quite a la denuncia contra Cobresal y espera ganarse su lugar en Copa Sudamericana en la cancha. Eso sí, al Cacique le vendría de maravillas un castigo para así salvar un centenario desastroso.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras Cobresal se defiende, Colo Colo hace lo posible por acortar distancias y así no depender de un castigo. El Cacique vuelve a la cancha este sábado 1 de noviembre para visitar a Ñublense desde las 18:00 horas.

ver también No aguantan 90 minutos: el dramático balance del cuerpo técnico de Colo Colo sobre el plantel

Así están Cobresal y Colo Colo en la tabla de posiciones

Publicidad