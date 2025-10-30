Después de una serie de rumores, en las últimas horas se destapó el tremendo drama que afecta a Cobresal en el cierre de la temporada. Los Mineros pueden hasta perder la categoría debido a una denuncia que hay en su contra en la FIFA por culpa de una ex figura, la que beneficiaría a Colo Colo.

Franco García, extremo que jugara por el elenco norteño entre 2023 y 2024, acusó al club del no pago de la cláusula de sus servicios y de la no presentación de sus documentos ante la ANFP. Esto le puede provocar una sanción que los dejaría en la B y al Cacique le ayudaría a entrar en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

De hecho, hace algunos días atrás el técnico de los Mineros, Gustavo Huerta, disparó sin provocación alguna contra el Eterno Campeón. “El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, pero sí muchas situaciones, jugadas puntuales que nos fueron perjudicando. Pero estamos claros, en esto no hay que ser ilusos. Lo digo abiertamente, sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones“, lanzó el estratega.

Revelan el enorme miedo de Cobresal mientras Colo Colo se frota las manos

La pataleta de Gustavo Huerta contra Colo Colo hace mucho más sentido luego de conocerse la denuncia que tiene temblando a Cobresal. El DT reclamó de una persecución en su contra para ayudar al Cacique, aunque la situación no tiene nada que ver con el último campeón del fútbol chileno.

Pese a decir que están tranquilos, lo cierto es que Cobresal tiene miedo de la denuncia en su contra. Colo Colo mira atento. Foto: Photosport.

Pero más allá de ello, las declaraciones que hizo el técnico de los Mineros dejó en evidencia que en el norte sabían lo que venía. Así por lo menos lo dio a entender el periodista Edson Figueroa, quien en la última edición de DaleAlbo AM destapó el temor que hay en el cuadro norteño por esta demanda.

“¿No será que estaban al tanto de esta irregularidad y se pusieron el parche antes de la herida? Conversaba con gente del fútbol y me decían que en El Salvador están muy preocupados por esta situación, muy preocupados“, explicó el reportero albo.

En esa misma línea, el periodista enfatizó en que le Cacique no tiene nada que ver pero sí puede verse beneficiado. “Colo Colo no tiene nada que ver en esto, es una denuncia del futbolista. Puede traer consecuencias, sí“.

Quedará esperar para ver si es que la FIFA castiga a los Mineros y les da un golpe letal en una temporada que parecía darles una nueva clasificación internacional. Por ahora, las situación se está investigando y queda para conocer una sentencia oficial.

Cobresal ruega para que la denuncia en su contra no les termine costando puntos y hasta el descenso a la B. Colo Colo mira atento una polémica que podría permitirles salvar el año de milagro.

¿Cuándo y a qué hora juega Cobresal?

Cobresal se defiende ante la FIFA mientras trata de enfocarse en lo que será un duelo vital en la Liga de Primera. Este viernes 31 de octubre desde las 15:00 horas los Mineros visitan a Audax Italiano buscando tres puntos de oro para asegurar copas internacionales.

Así está Cobresal en la tabla de la Liga de Primera 2025

