Cobresal enfrenta una grave denuncia en la recta final de la Liga de Primera. Mientras los mineros celebran estar en zona de clasificación a Copa Sudamericana, una demanda de un exjugador ante la FIFA rompe la calma en El Cobre.

La información se conoció este miércoles, cuando César Merlo publicó: “Franco García demandó ante FIFA a Cobresal porque nunca le pegaron la opción de compra por su pase. Además, el jugador aduce que parte de su contrato no fue presentado ante la ANFP, por lo que el club se expone a un posible descenso en caso de comprobarse“.

Horas después, Cobresal tuvo que pronunciarse en un comunicado. Desde el norte aseguraron que no han cometido falta alguna y confirmaron que ya presentaron sus descargos ante la FIFA.

“Nuestra institución ha cumplido íntegra y oportunamente con la reglamentación interna aplicable y con los procedimientos internacionales correspondientes. De modo consecuencial, rechazamos categóricamente cualquier insinuación sobre documentación adulterada o pagos indebidos“, dijeron.

Cobresal emite comunicado ante grave denuncia

“El asunto se encuentra radicado ante el Tribunal del Fútbol de la FIFA. Club de Deportes Cobresal presentó su contestación y los antecedentes de respaldo ante la autoridad competente, manteniendo la debida reserva propia de los procesos en tramitación”, señalaron también.

“Algunos portales de prensa sugieren consecuencias deportivas automáticas que no se condicen con el estado procesal ni con los hechos planteados por el Club ante la sede competente. Solicitamos responsabilidad en la entrega de información”, complementaron.

“Club de Deportes Cobresal no ha cometido falta alguna y confía en que el proceso permitirá acreditar plenamente su posición, hasta que el fallo ad hoc se encuentre firme y ejecutoriado”, concluyeron.

