Fernando Ortiz toma una desesperada medida en Colo Colo para la “final” con Ñublense

Colo Colo está con la soga al cuello, por ende, no puede perder más puntos en las cinco fechas que restan de la Liga de Primera y afronta todos sus partidos como una final.

Los albos no están ni siquiera clasificando a la Copa Sudamericana, es más, están a largos seis puntos de Cobresal, por lo que el partido que tienen este sábado ante Ñublense es decisivo.

El equipo de Fernando Ortiz viene de regalar dos puntos el pasado lunes ante Deportes Limache, porque ganaba cómodamente por 2-0 y los tomateros terminaron empatando 2-2 en el tiempo agregado.

Esteban Pavez vuelve a las citaciones en Colo Colo

El Tano Ortiz sorprendió a todos en los partidos en que Colo Colo perdió con Coquimbo Unido y empató con Limache, porque decidió no citar al cuestionado Esteban Pavez.

El mediocampista, de bajísimo nivel en 2025, no fue ni a la banca en el regreso del fútbol chileno tras el receso, aunque aquello es cosa del pasado.

Esteban Pavez vuelve a ser citado en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Ortiz vuelve a considerar a Pavez de cara al partido con Ñublense, debido a que estará entre los citados para el compromiso clave y será el reemplazante del lesionado Arturo Vidal en la nómina.

Pese a su retorno a las citaciones, es improbable que Esteban Pavez sea titular y tendrá que esperar por su momento en el banco de suplentes.

¿Cuándo y a qué hora juega Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de Ñublense vs Colo Colo por la Liga de Primera será este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

