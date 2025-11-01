Es tendencia:
Obligados a ganar: la formación de Colo Colo en la visita a Ñublense por la Liga de Primera

Los Albos no tienen margen de error si quieren clasificar a la Copa Sudamericana del 2026.

Por César Vásquez

Colo Colo enfrenta a Ñublense en Chillán.

Colo Colo vivirá una verdadera final en la Liga de Primera. En la 26° fecha visitan a Ñublense, donde están necesitados del triunfo para mantener vigente el sueño de ir a una copa internacional.

Los dirigidos por Fernando Ortiz no tuvieron una semana grata luego del amargo empate contra Deportes Limache. Ese negativo resultado los hizo perder valiosos puntos para la tabla de posiciones. Esas unidades ahora las deben ir a buscar a la Región de Ñuble.

La final de Colo Colo

Colo Colo ha tenido una temporada desastrosa. Armó uno de los planteles más caros de su historia, pero no cumplieron ninguno de los objetivos trazados en el año de su centenario. La única esperanza que les queda para maquillar en algo el pésimo 2025, es ir a la Copa Sudamericana.

Fernando Ortiz llegó al Monumental con un objetivo muy claro: clasificar a una copa internacional, situación que quedó estipulada en su contrato. Si no cumple, podría dejar el equipo al final de esta temporada. El argentino se juega el cargo en cada fecha.

Ante Ñublense, Ortiz decidió saltar al terreno de juego con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Jonathan Villagra y Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez; Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa.

Colo Colo y Ñublense se enfrentan este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán. El partido será transmitido por TNT Sports en TV, mientras en streaming estará disponible en TNT Sports en HBO Max.

La formación de Colo Colo

