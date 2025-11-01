logotipo del encabezado
Colo Colo

Una década: La terrible mala racha que Colo Colo buscará romper ante Ñublense en Chillán

El Cacique se juega mucho más que tres puntos en su visita al Bicentenario Nelson Oyarzún, recinto donde no gana desde hace ya demasiados años.

Los albos no ganan desde una década en Chillán.
© Photosport.Los albos no ganan desde una década en Chillán.

Por Patricio Echagüe

Colo Colo jugará desde las 18:00 horas un partido clave ante Ñublense en Chillán. Los albos visitan el Bicentenario Nelson Oyarzún con la obligación de ganar para poder acercase aunque sea un poquito a los puestos de las copas internacionales del 2026.

Y es que la posición del Cacique en la tabla de posiciones es a lo menos preocupante. Apenas marcha octavo con 35 puntos, a siete de ese séptimo puesto y último cupo para por lo menos clasificar a la Copa Sudamericana.

Además, en paralelo a este objetivo hay otro un poco más secundario que los albos deben tener bien en cuenta en su visita a suelo chillanejo: su mala racha en la comuna de la Región de Ñuble.

La mala racha que el Cacique quiere romper visitando a Ñublense

Para sorpresa de varios, Colo Colo ya lleva diez años sin triunfos visitante a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún. La última victoria data del 2 de agosto del 2015, cuando los albos golearon en Copa Chile por 5-0 gracias a un doblete de Juan Delgado, otro de Andrés Vilches y un tanto de Bryan Carvallo.

De ahí en más entre la mencionada Copa Chile y partidos por el Torneo Nacional se contabilizan siete partidos entre Colo Colo y Ñublense en Chillán, donde se registran cuatro caídas para el Cacique y tres empates.

Una estadística que los albos buscarán romper esta tarde para sumar tres puntos cruciales en su lucha por darle algo de dignidad a una temporada para el olvido.

Cabe destacar que la más probable formación del Cacique para enfrentar a Ñublense será con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa en ofensiva.

¿A qué hora juega Colo Colo ante Ñublense?

Albos y chillanejos se enfrentarán hoy sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún. Este partido será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.

