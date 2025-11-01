Colo Colo jugará desde las 18:00 horas un partido clave ante Ñublense en Chillán. Los albos visitan el Bicentenario Nelson Oyarzún con la obligación de ganar para poder acercase aunque sea un poquito a los puestos de las copas internacionales del 2026.

Publicidad

Publicidad

Y es que la posición del Cacique en la tabla de posiciones es a lo menos preocupante. Apenas marcha octavo con 35 puntos, a siete de ese séptimo puesto y último cupo para por lo menos clasificar a la Copa Sudamericana.

Además, en paralelo a este objetivo hay otro un poco más secundario que los albos deben tener bien en cuenta en su visita a suelo chillanejo: su mala racha en la comuna de la Región de Ñuble.

Publicidad

Publicidad

ver también Con tres regresos claves: La formación de Colo Colo para visitar a Ñublense en Chillán

La mala racha que el Cacique quiere romper visitando a Ñublense

Para sorpresa de varios, Colo Colo ya lleva diez años sin triunfos visitante a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún. La última victoria data del 2 de agosto del 2015, cuando los albos golearon en Copa Chile por 5-0 gracias a un doblete de Juan Delgado, otro de Andrés Vilches y un tanto de Bryan Carvallo.

De ahí en más entre la mencionada Copa Chile y partidos por el Torneo Nacional se contabilizan siete partidos entre Colo Colo y Ñublense en Chillán, donde se registran cuatro caídas para el Cacique y tres empates.

Hace larguísimos diez años que Colo Colo no gana en Chillán. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Una estadística que los albos buscarán romper esta tarde para sumar tres puntos cruciales en su lucha por darle algo de dignidad a una temporada para el olvido.

Cabe destacar que la más probable formación del Cacique para enfrentar a Ñublense será con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa en ofensiva.

ver también ¡No le gusta nada! Fernando Ortiz le da la cortada definitiva a Salomón Rodríguez en Colo Colo

¿A qué hora juega Colo Colo ante Ñublense?

Albos y chillanejos se enfrentarán hoy sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún. Este partido será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad