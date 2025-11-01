Colo Colo dejó escapar una victoria que parecía asegurada y terminó empatando con Deportes Limache en el Estadio Nacional, por la fecha 25 del Campeonato Nacional. Resultado amargo, que apenas le permite sumar un punto en la lucha por tener opciones en torneos internacionales.

Con esta igualdad, el Cacique se mantiene en la octava posición con 35 puntos, a seis de Cobresal, que ocupa el último puesto clasificatorio a la Copa Sudamericana, y a nueve de O’Higgins, que posee el cupo de repechaje a la Copa Libertadores.

Colo Colo vs. Ñublense juegan este sábado 1 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Probable formación Colo Colo vs. Ñublense

Esta será con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Jonathan Villagra y Erick Wiemberg en la defensa; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino en la delantera.

