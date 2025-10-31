Colo Colo ya no está en condiciones de probar ni dar oportunidades a quienes no han rendido. El Cacique llegó a un punto crítico en la pelea por clasificar a Copa Sudamericana y necesita ganar todo lo que viene por delante. Es por ello que han decidido dejar al margen al jugador más cuestionado del año: Salomón Rodríguez.

El ex delantero de Godoy Cruz llegó al Estadio Monumental como la gran carta de gol para el centenario, pero sus números han sido aterradores. Marcando su último gol en febrero, arrastra una sequía que no logró cortar ni con Jorge Almirón ni con Fernando Ortiz.

El Tano le ha dado varias oportunidades desde su llegada, pero parece haber perdido la paciencia. Para el choque con Ñublense este fin de semana, el uruguayo no irá ni a la banca.

Colo Colo se cansó de darle oportunidades a Salomón Rodríguez. El Cacique no ha logrado sacar la mejor versión del delantero por el que invirtieron 1,2 millones de dólares y ahora apostará por otros nombres.

Salomón Rodríguez quedó en un punto crítico en Colo Colo. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN en su cuenta de X (ex Twitter), el uruguayo no viajará al partido ante Ñublense. Una decisión con la que queda más que claro la consideración que hace el cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

El Tano llegó y le dio minutos a Salomón Rodríguez para ver si podía recuperarlo. Sin embargo, ni en amistosos como el que hubo ante Deportes Puerto Montt logró que el 19 hiciera algo que le ayudara al equipo.

Ante esto, Marcos Bolados ha ido ganando terreno como la segunda opción detrás de Javier Correa. De hecho, este último vuelve a la titularidad este fin de semana, lo que dejó al DT con la obligación de decidirse por uno, dejando al uruguayo al margen.

Esto deja en evidencia que el entrenador se cansó de esperar a que le demostrara algo y lo margina de manera lapidaria. Todo esto, en días donde ya se comienza a pensar en el armado del plantel 2026, del que dependerá mucho una clasificación a Copa Sudamericana.

Salomón Rodríguez queda al margen en Colo Colo y pierde prácticamente todo el terreno que había ganado con el arribo de Fernando Ortiz. El delantero ha sido uno de los peores refuerzos en años y ahora tendrá que tomar una decisión sobre su futuro, con un año más de contrato por delante.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Sin aparecer ante Ñublense, Salomón Rodríguez llega a los 24 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha aportado con 2 goles y no tiene asistencias en los 1.049 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Salomón Rodríguez en la lista de citados, Colo Colo está listo para ir a enfrentar a Ñublense por la Liga de Primera. La visita del Cacique a los Diablos Rojos está programada para este sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas.

