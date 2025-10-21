Antes del arribo del uruguayo Salomón Rodríguez, Colo Colo tuvo en sus filas a Guillermo Paiva. El delantero paraguayo estuvo cedido en el Cacique desde Olimpia y aunque logró un título en el Campeonato Nacional 2024, los albos no activaron la opción de compra para quedárselo.

Fueron cinco goles y cuatro asistencias que Paiva aportó en su estadía por Pedrero. Y tras su salida, el ariete guaraní fue presentado como refuerzo en Junior de Barranquilla, uno de los clubes más tradicionales del fútbol en Colombia. Allí superó la barrera que registró en el Cacique.

De hecho, dobló la cifra dejada en el estadio Monumental. Ya son 11 los tantos que el Guille Paiva ha anotado en el Tiburón, donde llegó a 40 partidos jugados. También repartió cuatro pases-gol en el cuadro barranquillero. Tiene apuntados 2 mil 643 minutos en su bitácora de presencias en suelo cafetalero.

Un aporte mucho más relevante al que pudo hacer Salomón Rodríguez en Colo Colo. De hecho, el ariete uruguayo que llegó a Chile desde Godoy Cruz apenas celebró un par de conquistas. Ambas fueron en la Copa Chile y en el estadio Monumental. Marcó ante Deportes Limache y su último grito fue contra Unión San Felipe. Hace mucho tiempo.

Salomón Rodríguez celebró así ante Deportes Limache. (Felipe Zanca/Photosport).

El presente opuesto de Paiva y Salomón Rodríguez, el refuerzo más cuesdtionado de Colo Colo

Colo Colo debía invertir un millón de dólares para quedarse con la ficha de Guillermo Paiva, pero prefirió dejar ir al paraguayo y, al tiempo, hacer un desembolso importante por la mitad de la ficha de Salomón Rodríguez. Una movida que fue explicada con detalles mucho tiempo después de ser firmada.

Guillermo Paiva reconoció haber sido muy feliz en Colo Colo. (Marco Vasquez/Photosport).

El punto no es que la plana mayor alba debía cancelar la opción de compra por Paiva, si no el presente opuesto que vive uno y otro. Los protagonistas de una bifurcación ofensiva que le puso un nuevo acompañante al argentino Javier Correa, el goleador del equipo que otra vez se perdió un partido importante por lesión. Mientras uno lleva 11 goles, el charrúa no anota desde febrero. El 13 de ese mes le marcó al Uní-Uní.

Salomón Rodríguez en acción ante Everton contra uno que apunta a volver a los albos: Lucas Soto. (Andres Pina/Photosport).

De todas maneras, Fernando Ortiz tiene en mente recuperar a varios jugadores en los albos. Ya le dio oportunidades desde el arranque a Marcos Bolados como centrodelantero y habló bien del juvenil Víctor Campos, quien ha avanzado en la consideración como lateral derecho. Evidentemente, Salomón Rodríguez es uno de los principales focos del Tano. A nadie en el club le conviene un rendimiento tan bajo.