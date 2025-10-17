Colo Colo lamenta una serie de lesionados en la previa de uno de sus partidos más importantes del año. El Cacique tiene una serie de bajas para enfrentar a Coquimbo Unido, por lo que Fernando Ortiz prepara una importante sorpresa.

El técnico albo no podrá contar con nombres como Francisco Marchant y Javier Correa, por lo que aprovecha las conclusiones que sacó en los amistosos. Ahí hubo un jugador que lo terminó de enamorar y al que le da su respaldo para ir a desafiar al líder.

El técnico habló en conferencia de prensa este viernes y se refirió al jugador al que llevará, hasta ahora, como titular contra los Piratas. Ahí, además de elogiarlo, explicó sus razones para que sea opción incluso por encima de un referente.

Fernando Ortiz le da su espaldarazo a la gran sorpresa que prepara en Colo Colo

Colo Colo comienza a afinar los últimos detalles para lo que será su visita al líder Coquimbo Unido. El Cacique probó una formación este viernes en la que un nombre llamó mucho la atención: Víctor Campos.

Víctor Campos puede tener su esperado debut oficial con la camiseta de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

El lateral y canterano de 19 años le está ganando el gallito a Mauricio Isla para ir desde el arranque contra los Piratas. Su rendimiento en los amistosos ante Unión Española y Deportes Puerto Montt parecen haber dejado conforme a su DT, quien lo llenó de elogios.

Publicidad

Publicidad

En conferencia de prensa, Fernando Ortiz le dedicó palabras a Campos. “A Víctor lo vengo siguiendo en su categoría en fuerzas menores y está haciendo un buen trabajo. Para mí, particularmente, creo que reúne las condiciones que yo considero de un lateral“.

En esa misma línea, el entrenador albo remarcó que el lateral no sólo va a Coquimbo como opción, sino que como alternativa real. “Está peleando un puesto con sus compañeros”.

ver también ¡Desde la cantera! La enorme sorpresa que prepara Colo Colo en su formación ante Coquimbo

Finalmente, Fernando Ortiz le hizo un llamado a Víctor Campos para lo que puede ser su debut con la camiseta de Colo Colo. “Ojalá que si él tiene la posibilidad de jugar, lo pueda hacer de la misma manera que lo hace en su categoría“.

Publicidad

Publicidad

Quedará esperar ahora para ver si es que en la última práctica de este sábado el DT lo ratifica entre los titulares. Esto sería un claro gesto de renovación en ese puesto, donde Mauricio Isla parece estar viviendo su cierre de ciclo.

Víctor Campos se prepara para hacer su estreno oficial en Colo Colo. El canterano ruega para que así sea y Fernando Ortiz le da el respaldo necesario para que salga con confianza.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Víctor Campos pelea por ganarse una camiseta de titular en Colo Colo para el duelo con Coquimbo Unido. El Cacique viaja al norte a enfrentar a los Piratas este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también “No lo pude disfrutar”: el lamento de Fernando Ortiz y Colo Colo tras lesión de Francisco Marchant

Así está Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025