Universidad de Chile intenta dar vuelta la página de la amarga eliminación de la Copa Sudamericana y enfrentan a Huachipato en la Liga de Primera. En este duelo, tendrán una dura baja.

Al Romántico Viajero le costará cerrar la cicatriz de la derrota ante Lanús, sobre todo por las polémicas arbitrales protagonizadas por Alexis Herrera. Claro que bien dicen que las penas del fútbol se pasan con fútbol y ante los Acereros es una buena oportunidad.

El titular que no tendrá U. de Chile

Dejando atrás el doloroso capítulo de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile se aferra al último objetivo que le queda en el año, que es conseguir la clasificación a la Copa Libertadores. Para esto, necesitan quedarse con el segundo lugar del torneo y así ser Chile 2, que va directo a fase de grupos.

En estos momentos es Universidad Católica quien está consiguiendo el pasaje sin escalas a la Libertadores, con 48 puntos. La U tiene 42 unidades, pero cuenta con un encuentro pendiente contra Everton. Por esta razón, es clave que derroten a Huachipato en la 26° fecha.

Gustavo Álvarez tendrá que analizar con qué equipo enfrentará a los Acereros, teniendo en consideración el desgaste que sufrieron en la derrota contra Lanús. En esta planificación, uno de sus titulares no podrá estar.

Se trata de Nicolás Guerra, quien fue del arranque contra el Granate. Nicky War llegó al límite de amarillas en la pasada fecha contra la UC, por lo que ante Huachipato tendrá que cumplir la fecha respectiva de sanción.

Nicolás Guerra celebra su gol durante el partido por la Supercopa 2025.

Universidad de Chile enfrentará a Huachipato este domingo 2 de noviembre a las 12:30 horas, en el Estadio CAP de Talcahuano. El Romántico Viajero irá por el triunfo que les permita seguir soñando con la Copa Libertadores y así, tener su revancha internacional en el 2026.