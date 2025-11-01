Colo Colo sale a jugar esta tarde un partido calve en sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. El Cacique visita a Ñublense en Chillán con la obligación de triunfar, ya que están a demasiados puntos de los puestos de torneos internacionales del 2026.

Ver a los albos en la tabla es casi un acto de masoquismo para sus hinchas. Y es que apenas marchan octavos con 35 unidades, a siete de ese séptimo puesto y último cupo para irse de copas la próxima temporada.

Lamentablemente de cara a este compromiso Fernando Ortiz deberá saber ordenar un equipo con varias bajas. Entre lesionados y suspendidos el contingente del Cacique está bastante mermado, lo que instalará todavía más dificultad a un partido ya muy complejo.

La formación del Cacique para visitar a Ñublense

La lista de lesionados es liderada por Arturo Vidal, quien está descartado por dolencias musculares. Junto al King están Francisco Marchant, Alexander Oroz, Óscar Opazo y Alan Saldivia, por nombrar solo algunos.

Además, por suspensión no podrá jugar Sebastián Vegas, quien fue expulsado torpemente por doble amarilla en el último compromiso ante Deportes Limache.

Tomás Alarcón será local esta tarde en Colo Colo ante Ñublense. | Foto: Photosport.

Este panorama hizo que Ortiz llamara de vuelta a las citaciones a Esteban Pavez, así como también darle una camiseta de titular a Tomás Alarcón para que acompañe a Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en la mitad de la cancha.

Así las cosas, la formación de Colo Colo para enfrentar a Ñublense será con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa en ofensiva.

¿A qué hora juega Colo Colo ante Ñublense?

Albos y chillanejos se verán las caras hoy sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún. Este compromiso será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.

