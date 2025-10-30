Ronald Fuentes sabe que Colo Colo tuvo una decepción muy amarga en su último partido como local en la Liga de Primera 2025. Los albos tuvieron dos goles de ventaja, pero todo se complicó sobre el final. Y Deportes Limache rescató un empate 2-2 en el Estadio Nacional.

Un partido que el DT de Ñublense miró con mucha atención para diseñar su plan para recibir al Cacique en el estadio Nelson Oyarzún Arenas en la fecha 26. En los Diablos Rojos saben que, en líneas generales, el equipo se ha visto bien ante los grandes.

Salvo por la caída 5-0 ante los azules. Aunque en ese momento era Francisco Arrué el entrenador. Un empate ante el Romántico Viajero y otro frente a la Universidad Católica marcan la estadística. También igualó ante los colocolinos en el Monumental. Y cayó por 1-0 ante los Cruzados en el Claro Arena con aquel golazo de tiro libre del venezolano Eduard Bello.

Ronald Fuentes tiene claro dónde puede dañar a Colo Colo, aunque lo dejó para el fuero interno. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Ojalá se siga dando que Ñublense juega bien con los equipos grandes y logra buenos resultados. Está la despeseración de Colo Colo por ganar, tiene la obligación o se le arranca Cobresal por el cupo internacional”, aseguró Fuentes, quien sabe de las urgencias albas en la tabla de posiciones, que aumentaron en gran medida tras el penal atajado por Alejandro Santander.

Y habló de su colega argentino que tomó las riendas del plantel profesional colocolino. “Con la llegada de (Fernando) Ortiz, si vamos a los números que son indicadores importantes, tuvo muchas ocasiones de gol. Al menos de 7 para arriba. Contra Iquique tuvo 12. Contra Limache 10″, desmenuzó el popular Chilenita Fuentes, quien en su época de jugador fue un elegante defensor central mundialista con la Roja en Francia 1998.

Ronald Fuentes delata a Colo Colo y le deja una tarea a Ñublense

Ronald Fuentes piensa que el momento anímico de Colo Colo está lejos de ser el apropiado. Y lo dijo sin tapujos en la conferencia de prensa que marcó la antesala al partido. Ñublense sufrió una derrota contundente contra Unión La Calera en la fecha anterior.

De todas formas, el DT del elenco chillanejo parece convencido en el repunte. “Tenemos que saber jugar con la desesperación de Colo Colo, sin dejar de jugar bien al fútbol”, manifestó. Aunque les puso un exigente desafío para vulnerar al equipo de Fernando Ortiz.

Vicente Pizarro y Salomón Rodríguez de Colo Colo. Lorenzo Reyes (en el piso) y Pablo Calderón por Ñublense. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Sabemos también que debemos producir algún cambio de ritmo para sorprenderlos”, sentenció Fuentes, quien le dio varias pistas al Tano respecto de cómo afrontará el partido en la región del Ñuble.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense en la fecha 26 de la Liga de Primera?

Ñublense recibirá a Colo Colo en la fecha 26 de la Liga de Primera 2025. El partido se jugará el sábado 1 de noviembre a contar de las 18 horas en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo se ubica en el 8° lugar con siete puntos menos que Cobresal, 7° y por ahora último clasificado a la Copa Sudamericana del año entrante. Ñublense está en el 10° puesto con 30 unidades.