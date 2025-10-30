En medio de la actual crisis que vive Colo Colo, donde de no ser por un milagro estará en copas internacionales para la próxima temporada, un asunto que va a ser tema en los próximos meses será la presencia de nuevos refuerzos para el 2026.

Es que ese factor dependerá exclusivamente de si jugará o no copas, pues de ello dependerá cuánto dinero invertirá la institución para realizar incorporaciones. En esa línea, uno de sus máximos ídolos en la historia, Carlos Caszely dejó clara su postura.

En conversación con RedGol, el “Chino” dejó una clara explicación a la dirigencia de Blanco y Negro sobre los futbolistas que necesita Colo Colo para el próximo año, donde además utilizó su humor para ejemplificar lo que se requiere en el Cacique.

El pedido de Caszely a Colo Colo por refuerzos para 2026

Cuando nuestro productor Paulo Flores le preguntó a la leyenda alba sobre quiénes le gustaría que lleguen a reforzar al equipo, apeló a la ironía para afirmar “que lleguen David Arellano o Chamaco Valdés, esos son los que salvarían a Colo Colo“.

Risas aparte, Caszely comentó que “la verdad es que yo no veo mucho fútbol y no podría recomendar un jugador para Colo Colo. Estoy alejado, no sabría dar un nombre“. Aunque toma como ejemplo a estos íconos albos para explicar lo que se necesita en el plantel para 2026.

“Los que te digo es porque el que llegue a Colo Colo debe sentir lo que es esto, que moje la camiseta a concho. Es lo único que pido, nada más, porque es una camiseta que pesa”, finalizó el máximo goleador histórico del Cacique con 208 tantos.

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la jornada 26 en Liga de Primera, Colo Colo visitará este sábado 1 de noviembre a Ñublense, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, desde las 18:00 horas.