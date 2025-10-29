Como si el mal año y los pobres rendimientos tanto colectivos como individuales no fueran suficiente, en Colo Colo suman más problemas. El Cacique no lo pasa bien en el centenario y este fin de semana quedó más lejos del único objetivo que le queda: clasificar a Copa Sudamericana.

El Eterno Campeón regaló un agónico empate 2 a 2 ante Deportes Limache que lo tiene mirando a distancia a Cobresal, el último que está sacando pasajes al torneo hasta ahora. Y si bien hay una denuncia que podría cambiarlo todo, desde la dirigencia le metieron aún más presión al plantel. ¿El motivo? Una inminente crisis económica.

El alto precio del actual equipo del Cacique complica las finanzas albas. El castigo de Conmebol por los incidentes ante Fortaleza golpean aún más los bolsillos, los que aseguran que se verán muy afectados si es que no logran la clasificación.

En Colo Colo las cosas no están para relajarse ni en lo deportivo ni en lo económico. El Cacique se ha visto muy complicado por los castigos de Conmebol y ahora, lejos de clasificar a Copa Sudamericana, el panorama se ve aún peor.

Previo a la reunión de directorio de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing sacó toda la artillería y dejó terribles amenazas. “Confío en el plantel de que vamos a clasificar por lo menos a Copa Sudamericana. Ha sido difícil el año y vamos a ver. Ojalá que nos recuperemos por lo menos un poco“.

Fue tras ello que el representante del Bloque Vial se refirió a las finanzas albas, advirtiendo que se le vienen tiempos complicados si no avanzan a un torneo continental. “Hay un tema económico que se vendría muy difícil. Colo Colo debe estar siempre en copas internacionales, en Copa Libertadores a mi modo de ver. Pero al menos en copa internacional. Es un problema importante“.

Además, Alfredo Stöhwing valoró que la reunión de directorio permita ir adelantándose a los problemas que pueden venir y la búsqueda de refuerzos. “Siempre avanzar lo antes posible es mejor, así que por supuesto que es bueno ya irlo viendo“.

Finalmente y como era de esperar, aprovechó de lanzarle sus dardos a Aníbal Mosa. “Yo ya he hablado sobre eso y está clara nuestra opinión al respecto. Es cosa de ver el año que hemos tenido y la cantidad de complejidades y cosas mal hechas. Debe hacerse responsable, absolutamente“.

Colo Colo está muy complicado en su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana. El Cacique está obligado a ir a un torneo internacional si quiere arreglar el desastroso centenario que le han dado a los hinchas y ahora la dirigencia se suma al baile para meter presión a su manera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora sólo entrena pensando en el duelo clave que tiene para recuperar terreno rumbo a Copa Sudamericana. Este sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 horas el Cacique visita a Ñublense en Chillán.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones rumbo a Copa Sudamericana

