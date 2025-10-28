Colo Colo no ve una esta temporada y sufrió un nuevo revés cuando parecía dar un paso clave en su lucha por alcanzar copas internacionales. El Cacique pasó de ir ganando 2 a 0 a igualar 2 a 2 con Deportes Limache en un duelo que tuvo a Sebastián Vegas como el gran villano.

Luego de que el Eterno Campeón quedara con un hombre de más tras la expulsión temprana de Yonathan Andía, las cosas se veían favorable. Sin embargo, el zaguero se ganó la segunda tarjeta amarilla y vio la roja en los 38′ minutos, complicándole todo a su equipo. Aunque para él, quien dejó la escoba fue el árbitro.

Diego Flores tuvo una polémica jornada en el Estadio Nacional y se llevó una ola de críticas de parte del defensor del Cacique. De hecho, hasta lo culpó de no estar preparado para dirigir.

Sebastián Vegas dispara contra el árbitro tras nueva expulsión en Colo Colo

Después de horas de silencio tras su expulsión, Sebastián Vegas sacó toda la artillería. El defensor de Colo Colo se descargó y con todo contra el árbitro Diego Flores, acusándolo de no estar listo para dirigir en el fútbol chileno.

Sebastián Vegas sacó su furia contra el árbitro que lo expulsó y condenó a Colo Colo. Foto: Photosport.

A través de su cuenta de Instagram, el zaguero publicó un mensaje sobre lo ocurrido en el Estadio Nacional con el juez. “No suelo hacer este tipo de cosas, pero me parece que es un buen momento para hacerlo. Unos lo llamarán viveza, otros dirán que le tocó compensar (no sé qué)“, comenzó señalando.

Fue ahí que Sebastián Vegas le cayó con todo a Diego Flores. “Yo lo llamo falta de preparación arbitral y decisiones contradictorias unas con otras. Hay semanas de esfuerzo, semanas de trabajo y dedicación de la cual pareciera que se están burlando y que, de alguna manera, afectan lo más importante que es el equipo“.

En esa misma línea, el defensor no escondió su rabia por la expulsión que terminó costándole caro a Colo Colo. “Genera frustración, rabia e impotencia, pero a pesar de eso, el tiempo no se detiene y las ganas de trabajar y mejorar menos. Fuerte y firme, siempre hacia adelante“.

Finalmente, el zaguero le dejó un mensaje a sus compañeros para lo que será la recta final de la temporada, en la que buscarán clasificar a Copa Sudamericana. “Siempre arriba, lo más importante: el equipo“.

Sebastián Vegas suma una nueva expulsión en Colo Colo y tendrá que mirar desde afuera cómo sus compañeros tratan de conseguir tres puntos ante Ñublense. El Cacique ya no puede ceder más terreno o, de lo contrario, sellarán un centenario para el olvido.

¿Cuáles son los números de Sebastián Vegas en Colo Colo?

Con su actuación ante Deportes Limache, Sebastián Vegas llegó a los 33 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y no tiene asistencias en los 2.493 minutos que lleva dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sebastián Vegas fue expulsado y se perderá el importante desafío que tiene Colo Colo en la Liga de Primera. El Cacique visita a Ñublense buscando tres puntos de oro este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas.

