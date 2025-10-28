Colo Colo sufrió un revés que le puede costar caro y que provocaría aún más cambios de los que ya ha tenido. La tarde de este lunes el Cacique dejó escapar el triunfo y le regaló un empate 2 a 2 a Deportes Limache que deja colgando a Fernando Ortiz.

El Tano llegó para tratar de sacar al Eterno Campeón de su crisis y dar la pelea por una clasificación a copas internacionales. De hecho, este último punto es fundamental para que el técnico siga al mando y no se vea obligado a partir.

Una cláusula en su contrato especifica que si no logra meterse como mínimo a Copa Sudamericana, su vínculo terminará. Una situación que le mete presión para las próximas cinco fechas, donde se jugará más que 15 puntos.

Las cinco fechas que definirán el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Ortiz ya no tiene margen de error y se juega su continuidad en la banca de Colo Colo en las próximas cinco fechas. El DT tiene que clasificar a una copa internacional sí o sí para seguir al mando del Cacique y el camino no será nada de fácil, ya que tiene tres partidos de visita y dos de local.

Fernando Ortiz está obligado a ganar lo que viene si quiere seguir en la banca de Colo Colo. Foto: Photosport.

El primer desafío para el Eterno Campeón será Ñublense este fin de semana. Los Diablos Rojos están en la zona media de la tabla y, pese a estar lejos, aún pelean por entrar en zona de Copa Sudamericana, lo que deja al elenco albo como un rival directo.

El próximo fin de semana, Colo Colo irá otra vez de visitante, ahora ante la complicada Unión Española el 8 de noviembre. Los Hispanos están peleando palo a palo por salir de la zona de descenso y así poder respirar más tranquilos, por lo que irán con todo a buscar los tres puntos.

Tras el parón por la fecha FIFA, Fernando Ortiz tendrá que preparar el penúltimo partido de local de la temporada. Ante Unión La Calera el 23 de dicho mes deberán sumar como sea si aún siguen en carrera y no quieren sufrir de más.

Tras ello vendrá el partido más importante de todos, ya que es ante un rival directo. El 30 de noviembre Colo Colo viajará a El Salvador para visitar a Cobresal que puede dar una estocada letal.

En la última fecha y como local, el Eterno Campeón cerrará la campaña recibiendo a Audax Italiano el 7 de diciembre. Ante uno de los punteros, el cuadro albo tendrá que demostrar que tiene con qué pelear.

Fernando Ortiz tiene un duro camino si es que quiere asegurar su continuidad en la banca de Colo Colo. El Tano no lo ha pasado bien, los números ya los tiene en contra y

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Desde su arribo hasta ahora, Fernando Ortiz ha logrado dirigir 4 partidos oficiales en Colo Colo. En ellos ha conseguido 1 triunfo, 1 empates y 2 derrotas, con 6 goles a favor y 6 en contra.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz tendrá que ir a buscar tres puntos de oro si es que quiere seguir en la banca de Colo Colo. El próximo sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas el Cacique visita a Ñublense en Chillán.