Colo Colo ha iniciado toda una revolución en su plantel con la llegada de Fernando Ortiz. El técnico cambió el esquema, le metió presión a los jugadores y ha realizado modificaciones que tienen a varios afectados. Y el que más lo sufre es Esteban Pavez.

El volante comenzó el año como capitán y uno de los titulares fijos de Jorge Almirón. Sin embargo, el arribo del Tano le terminó quitando terreno y ahora ha visto todo de la banca e incluso desde más lejos.

Ahora, previo al duelo con Deportes Limache, el mediocampista sufrió un nuevo golpe al quedar al margen de la citación por segundo partido al hilo. Si bien en el anterior se especuló con un problema de salud, lo cierto es que todo es por decisión técnica.

Esteban Pavez totalmente cortado en Colo Colo

La situación de Esteban Pavez en Colo Colo ha llegado a un punto crítico y, al parecer, de no retorno. Las críticas de los hinchas no han sido el único problema que enfrenta el volante, ya que ahora ni su técnico le cree.

Esteban Pavez no es considerado por Fernando Ortiz y rema desde atrás en Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Nicolás Ramírez reveló que la nueva marginación del mediocampista en la Liga de Primera es por orden de Fernando Ortiz. “Es netamente decisión técnica, complementando la idea con esta zona de volantes con Arturo Vidal como contención“.

Publicidad

Publicidad

Para el Tano, más que Esteban Pavez, hay otro jugador que puede entrar a pelear ese puesto en el medio. “Se suma Tomás Alarcón a la competencia y es el que regularmente ingresa en los segundos tiempos“.

ver también ¿Qué le pasó? Las dudas tras la salida de la titularidad de Jonathan Villagra en Colo Colo

De hecho, el reportero albo enfatizó en que el volante está por detrás de todos los jugadores en esa zona. “Pavez ya no tiene un rol ni secundario, es el tercero. Por eso se inclina por Tomás Alarcón“.

“Es lamentable porque es el capitán, es el segundo partido al margen. Si bien le resta contrato hasta diciembre del próximo año, me parece que no es una situación cómoda“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Esteban Pavez pierde todo el terreno que tenía en Colo Colo y tendrá que tomar una decisión a fin de año. Con Fernando Ortiz está muy por detrás en la consideración, por lo que su continuidad es todo un misterio.

¿Cuáles son los números de Esteban Pavez esta temporada?

Esteban Pavez está totalmente cortado en Colo Colo luego de haber disputado 32 partidos oficiales en total en la temporada 2025. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 2.121 minutos dentro del campo de juego.

ver también ¿Con un retorno? La formación de Colo Colo para buscar tres puntos de oro ante Limache

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Esteban Pavez, Colo Colo está listo para ir a enfrentar a Deportes Limache en la Liga de Primera. El encuentro entre el Cacique y los Tomateros está programado para este lunes 27 de octubre a partir de las 18:00 horas.

Publicidad