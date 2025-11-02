Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

Gustavo Álvarez empieza a perder las esperanzas en la U: “Cada vez estamos más en deuda”

El DT del Romántico Viajero se lamentó profundamente por la nueva derrota del elenco azul, que peligra su clasificación a Libertadores.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El técnico de la U no obtiene respuestas.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTEl técnico de la U no obtiene respuestas.

Tanta esperanza, tanta fe, tantas emociones, para terminar un año de forma nefasta. Universidad de Chile sigue en lugares de copas internacionales en la Liga de Primera 2025, pero viene de perder tres partidos seguidos y de quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

Tras el dolor de la extraña eliminación ante Lanús, era el tiempo de sacarse la mala onda con un buen partido ante Huachipato. Sin embargo, el cuadro acerero terminó ganándolo sobre el final, con un penal inocente generado por Fabián Hormazábal.

Queda la sensación amarga de un partido perdido que no debería haber sido una derrota. Ante Universidad Católica, a la U le pasaron por encima. Frente a Lanús, no supo descifrar el armazón defensivo de Pellegrino. Pero, ante los acereros, el Romántico Viajero era totalmente superior. Y aun así, cayeron.

Semana para el olvido: U de Chile pierde con Huahipato en los 98′ y se aleja de Copa Libertadores

ver también

Semana para el olvido: U de Chile pierde con Huahipato en los 98′ y se aleja de Copa Libertadores

Palabras de Gustavo Álvarez

Sin el mismo ánimo de siempre Gustavo Álvarez se enfrentó a los micrófonos de TNT Sports, justo sobre el final del encuentro. No hubo excusas, sólo lamentos por parte del DT del Romántico Viajero.

“Me parece que el primer tiempo fuimos dominadores, pero nos exponíamos a las contras. Considere jugar con dos jugadores más atrás y no sacar a los centrales. Intenté proponer el uno contra uno en banda. En el segundo tiempo dominamos el balón y no nos atacaron de contragolpe. Nos faltó contundencia en las cuatro ocasiones que tuvimos“, empezó diciendo, lamentando lo mal que queda la U en la tabla de posiciones.

El margen es mínimo y ahora estamos obligados a ganar. Siento que estamos cada vez más en deuda y debemos recuperarnos el miércoles“, cerró el técnico azul.

Publicidad
La U lo perdió sobre el final en Talcahuano | Photosport

La U lo perdió sobre el final en Talcahuano | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Tabla de Posiciones: La U se aleja del Chile 2 y cae a puestos de Copa Sudamericana

ver también

Tabla de Posiciones: La U se aleja del Chile 2 y cae a puestos de Copa Sudamericana

Lee también
Tras derrota ante Huachipato: Álvarez vive su peor momento en la U
U de Chile

Tras derrota ante Huachipato: Álvarez vive su peor momento en la U

"Producto de...": Álvarez tira las orejas por penal infantil de la U
U de Chile

"Producto de...": Álvarez tira las orejas por penal infantil de la U

La explicación de Álvarez a las pocas variantes de la U ante Huachipato
U de Chile

La explicación de Álvarez a las pocas variantes de la U ante Huachipato

Los 7 jugadores que se despedirían de Colo Colo a fin de año
Colo Colo

Los 7 jugadores que se despedirían de Colo Colo a fin de año

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo