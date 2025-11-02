Tanta esperanza, tanta fe, tantas emociones, para terminar un año de forma nefasta. Universidad de Chile sigue en lugares de copas internacionales en la Liga de Primera 2025, pero viene de perder tres partidos seguidos y de quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

Tras el dolor de la extraña eliminación ante Lanús, era el tiempo de sacarse la mala onda con un buen partido ante Huachipato. Sin embargo, el cuadro acerero terminó ganándolo sobre el final, con un penal inocente generado por Fabián Hormazábal.

Queda la sensación amarga de un partido perdido que no debería haber sido una derrota. Ante Universidad Católica, a la U le pasaron por encima. Frente a Lanús, no supo descifrar el armazón defensivo de Pellegrino. Pero, ante los acereros, el Romántico Viajero era totalmente superior. Y aun así, cayeron.

Palabras de Gustavo Álvarez

Sin el mismo ánimo de siempre Gustavo Álvarez se enfrentó a los micrófonos de TNT Sports, justo sobre el final del encuentro. No hubo excusas, sólo lamentos por parte del DT del Romántico Viajero.

“Me parece que el primer tiempo fuimos dominadores, pero nos exponíamos a las contras. Considere jugar con dos jugadores más atrás y no sacar a los centrales. Intenté proponer el uno contra uno en banda. En el segundo tiempo dominamos el balón y no nos atacaron de contragolpe. Nos faltó contundencia en las cuatro ocasiones que tuvimos“, empezó diciendo, lamentando lo mal que queda la U en la tabla de posiciones.

“El margen es mínimo y ahora estamos obligados a ganar. Siento que estamos cada vez más en deuda y debemos recuperarnos el miércoles“, cerró el técnico azul.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?