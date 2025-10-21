El equipo Sub 17 de Chile afina los últimos detalles para participar del Mundial de la categoría y lo hará con un atacante nacido en Colombia dentro del plantel. Se trata de un extremo que llegó en 2021 a Universidad de Chile, donde gradualmente ha saltado etapas que marcan su mejoría.

Las referencias son para Jhon Cortés, un atacante que hace muy poco tiempo logró su nacionalización. Tiene 17 años y llamó la atención de Sebastián Miranda, quien comandará al equipo chileno en el torneo que se desarrollará en Qatar a contar del 3 de noviembre.

Cortés es un futbolista que había cautivado a Nicolás Córdova, Jefe de las selecciones menores en Chile. Pero no tenía completado el trámite de nacionalización. Llegó al país cuando tenía siete años y se estableció en Tocopilla junto a sus familiares. También estuvo registrado en Deportes Antofagasta, que lo anotó en octubre de 2021.

“Lo veníamos siguiendo antes, fue creciendo mucho e hicimos todas las gestiones para su nacionalización”, le contaron desde el Romántico Viajero a RedGol. Fue gracias a sus actuaciones en Universidad de Chile que Jhon Cortés se ganó un boleto a la Copa del Mundo. Vive en la residencia que tiene el club en el Centro Deportivo Azul.

Nació en Colombia y jugará por Chile el Mundial Sub 17: la historia de Jhon Cortés

De Colombia puso rumbo a Chile, donde ha tenido la oportunidad de cumplir varios sueños, entre ellos ganarse la chance de ir a un Mundial. Aunque sea para menores de 17 años. Un logro importante para Jhon Cortés, quien genera mucha expectativa en la interna de Universidad de Chile.

Jhon Cortés festeja un gol en la Universidad de Chile. (Foto: Emisora Bullanguera).

Sin ir más lejos, el cafetalero Cortés ya tuvo entrenamientos en el plantel estelar. Y también fue figura en una final con la camiseta del Bulla. Aunque dio dos asistencias, la U cayó ante Colo Colo por 3-2 en la cancha principal del complejo que la ANFP tiene en Quilín.

Fue así que los albos levantaron el título Sub 16 en el fútbol joven chileno. Y Jhon Cortés comenzó el duelo como extremo derecho, aunque con el pasar de los minutos se cambió a la banda contraria. Desde el sector izquierdo logró conectar su par de pases-gol. En el segundo, vale la verdad, tuvo mucha suerte por un rebote.

El tiempo dirá cómo termina su aventura con la Roja, donde también despierta ilusión. Chile competirá en el Grupo K de la competición contra Francia, Uganda y Canadá. El debut será el 5 de noviembre ante Les Bleus, que llegaron muy arriba en el Mundial Sub 20 de Chile: fueron el cuarto mejor equipo y perdieron la medalla de bronce ante Colombia.