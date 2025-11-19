Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Roja

Manuel de Tezanos destaca al gran ganador en la nueva selección chilena: “Muy bien…”

El periodista analizó la victoria de la Roja ante Perú y destacó el juego de un debutante como titular en el equipo nacional.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Francisco Salinas tuvo un buen cometido ante Perú.
© SIPA/PHOTOSPORTFrancisco Salinas tuvo un buen cometido ante Perú.

La selección chilena cerró el pésimo 2025 con una sonrisa, porque le ganó a Perú en Rusia y con ello llegó a cuatro partidos de forma consecutiva sin derrotas.

La Roja piensa en el futuro y tiene la mente puesta en el proceso para el Mundial de 2030, es por ello que el entrenador interino, Nicolás Córdova, probó a varios jugadores en el periplo por Sochi.

Uno de los que debutó en la titularidad fue el lateral derecho Francisco Salinas, de gran año con el campeón Coquimbo Unido, quien se ganó elogios por su cometido ante los peruanos.

Polémico experto le cierra las puertas a estrafalario DT en la Roja y lanza: “Me la juego por…”

ver también

Polémico experto le cierra las puertas a estrafalario DT en la Roja y lanza: “Me la juego por…”

De Tezanos valora el rendimiento de Francisco Salinas en la Roja

Salinas fue importante en la victoria de Chile por 2-1 sobre Perú, de hecho, participó en el gol del empate de Felipe Loyola, porque cabeceó la pelota que terminó siendo un rebote de Pedro Gallese para el tanto del volante de Independiente.

Más allá de su participación en un gol, el periodista Manuel de Tezanos Pinto valoró el rendimiento del carrilero de 25 años, quien se muestra como alternativa en la banda derecha.

Francisco Salinas jugando ante Perú. Foto: Sipa/Photosport

Francisco Salinas jugando ante Perú. Foto: Sipa/Photosport

Publicidad

Muy bien Salinas, muy bien, muy bien. Con gran entrega física. Yo creo que él y Suazo fueron fundamentales en ayudar a Loyola a disimular ese jugador de menos”, dijo el comentarista en Balong Radio.

“Remontar este partido con uno menos da un extra en la valoración. En eso Loyola, Salinas, Osorio ni hablar, Cepeda, fueron importantes. Pero después hay otros jugadores que no salieron muy bien beneficiados, como Aravena”, agregó.

Ahora Francisco Salinas se unirá a los trabajos del campeón Coquimbo Unido y se alista para jugar la Copa Libertadores 2026.

Publicidad
Experto dice lo que muchos piensan del futuro de Córdova tras los triunfos de Chile ante Rusia y Perú: “Es probable que…”

ver también

Experto dice lo que muchos piensan del futuro de Córdova tras los triunfos de Chile ante Rusia y Perú: “Es probable que…”

Lee también
De Tezanos lanza cruel comparación para Ortiz tras empate
Colo Colo

De Tezanos lanza cruel comparación para Ortiz tras empate

Manoel pide que la selección chilena confirme a su DT pronto
Selección Chilena

Manoel pide que la selección chilena confirme a su DT pronto

De Tezanos apunta al pecado capital de Córdova tras el fracaso
Selección Chilena

De Tezanos apunta al pecado capital de Córdova tras el fracaso

Zamorano elige al DT ideal de Chile tras los triunfos en Rusia
Selección Chilena

Zamorano elige al DT ideal de Chile tras los triunfos en Rusia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo