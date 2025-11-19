Manuel de Tezanos destaca al gran ganador en la nueva selección chilena: “Muy bien…”

La selección chilena cerró el pésimo 2025 con una sonrisa, porque le ganó a Perú en Rusia y con ello llegó a cuatro partidos de forma consecutiva sin derrotas.

La Roja piensa en el futuro y tiene la mente puesta en el proceso para el Mundial de 2030, es por ello que el entrenador interino, Nicolás Córdova, probó a varios jugadores en el periplo por Sochi.

Uno de los que debutó en la titularidad fue el lateral derecho Francisco Salinas, de gran año con el campeón Coquimbo Unido, quien se ganó elogios por su cometido ante los peruanos.

ver también Polémico experto le cierra las puertas a estrafalario DT en la Roja y lanza: “Me la juego por…”

De Tezanos valora el rendimiento de Francisco Salinas en la Roja

Salinas fue importante en la victoria de Chile por 2-1 sobre Perú, de hecho, participó en el gol del empate de Felipe Loyola, porque cabeceó la pelota que terminó siendo un rebote de Pedro Gallese para el tanto del volante de Independiente.

Más allá de su participación en un gol, el periodista Manuel de Tezanos Pinto valoró el rendimiento del carrilero de 25 años, quien se muestra como alternativa en la banda derecha.

Francisco Salinas jugando ante Perú. Foto: Sipa/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Muy bien Salinas, muy bien, muy bien. Con gran entrega física. Yo creo que él y Suazo fueron fundamentales en ayudar a Loyola a disimular ese jugador de menos”, dijo el comentarista en Balong Radio.

“Remontar este partido con uno menos da un extra en la valoración. En eso Loyola, Salinas, Osorio ni hablar, Cepeda, fueron importantes. Pero después hay otros jugadores que no salieron muy bien beneficiados, como Aravena”, agregó.

Ahora Francisco Salinas se unirá a los trabajos del campeón Coquimbo Unido y se alista para jugar la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad