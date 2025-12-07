Coquimbo Unido cerró su participación en este histórico 2025 derrotando por 4-2 a la Unión Española este sábado 6 de diciembre. Con este triunfo, el equipo cerró una campaña perfecta que incluyó 23 triunfos, seis empates y solo una derrota en 30 fechas, logrando 75 puntos que le valieron su primera estrella a nivel nacional en la Liga de Primera.

Y si bien en el puerto la alegría por el título se mantiene, apenas horas después de su último partido de la temporada, la hinchada sufrió un baldazo de agua fría. El gran protagonista de este exitoso proyecto, su director técnico, Esteban González, fue oficializado en su nuevo club. La noticia puso fin a una etapa de poco más de un año con los aurinegros tras asumir en el cargo en octubre del 2024, luego de la salida de Fernando Díaz.

Esteban González, nuevo DT de los ‘Gallos Blancos’ de Querétaro

Al más puro estilo de videojuegos retro, Querétaro, conjunto que forma parte de la Liga MX de México, confirmó este sábado cerca de las 22:00 horas de Chile la contratación de Esteban González como su nuevo DT para la temporada 2026.

El equipo donde alguna vez militaron destacados futbolistas chilenos como Esteban Paredes y Patricio Rubio, entre otros, publicó un creativo video con estilo 8-bit en el que simulan buscar un director técnico para el cuadro de los ‘Gallos Blancos’, culminando la búsqueda con la aparición de la figura de Esteban González.

El video fue acompañado con el siguiente mensaje en su cuenta de X:

“¡El Campeón del futbol chileno ya es Gallo! 🔝🇨🇱 El juego comienza de nuevo y tendrá un master player para el Azul y Negro. ¡Bienvenido a la Dirección Técnica, Esteban González! #ResetAzulyNegro”.

La publicación acumula, al cierre de esta nota, 122 mil visualizaciones y una importante cantidad de comentarios, retweets y ‘likes’, demostrando el impacto del fichaje de González en la Liga MX.

Con la llegada de González, Querétaro buscará mejorar sus números. En el último certamen de la Liga MX, el equipo no logró clasificar a playoffs, terminando en el 12° puesto de 18 con 20 puntos, a solo una unidad del último clasificado a la postemporada, Pumas (10° con 21 unidades).