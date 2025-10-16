Colo Colo Femenino no consiguió superar a Deportivo Cali. Tras un empate sin goles durante el tiempo reglamentario, las colombianas se impusieron en la definición por penales.

De esta forma, las albas quedaron fuera de la final y deberán disputar el partido por el tercer lugar, en busca del premio de consuelo. Esta es la primera vez en siete años que el equipo llega a semifinales, recordando el 2018, cuando finalizaron en la cuarta posición.

El conjunto colocolino ya conoce a su próximo rival, con el objetivo de asegurar un lugar en el podio. En la otra semifinal se enfrentaron el vigente campeón, Corinthians, y Ferroviária, ambos equipos brasileños. Finalmente, fue el cuadro “Timao” el que logró avanzar a la final del torneo.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Ferroviária? Horario y dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores

Colo Colo vs. Ferroviária juegan este sábado 18 de octubre, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Florencio Sola de Buenos Aires, por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Hasta el momento no se ha confirmado la transmisión del partido que definirá el tercer puesto del certamen CONMEBOL, pero recordemos que el encuentro anterior entre chilenas y colombianas, fue transmitido por Chilevisión de manera exclusiva por televisión abierta y de manera online por PLUTO TV.

¿Qué premio gana Colo Colo con el tercer puesto de la Copa Libertadores femenina?

Por su participación en la fase de grupos, Colo Colo obtuvo un premio de 50 mil dólares otorgado por la Conmebol. Sin embargo, la versión femenina de la Copa Libertadores no contempla recompensas adicionales por rendimiento deportivo, por lo que las albas no pudieron ver reflejados económicamente sus tres victorias en la primera ronda.

En cuanto a los premios mayores, el equipo campeón se adjudica 2 millones de dólares, el subcampeón recibe 600 mil y quien obtenga el tercer lugar gana 250 mil. Así, si Colo Colo logra imponerse ante Ferroviária, el club sumaría un total de 300 mil dólares en premios para llevar de regreso a Chile.

