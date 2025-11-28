Colo Colo tiene toda su atención en el partido contra Cobresal, a disputarse este viernes 28 a las 18:30 horas en El Cobre. Albos y mineros tienen los mismos puntos, pero el Cacique se está quedando con el último puesto a Copa Sudamericana y quiere ratificar su posición esta tarde.

El equipo de Fernando Ortiz inició su vuelo al norte del país antes del mediodía, en donde llamó la atención la ausencia de Arturo Vidal.

Si bien el King no está citado porque llegó a su octava tarjeta amarilla de la temporada y quedó suspendido para este encuentro, los hinchas esperaban que hiciera el viaje con sus compañeros para alentarlos en El Salvador.

Sin embargo, el mediocampista tomó otra decisión. Mientras sus compañeros partieron al Aeropuerto de Santiago, Arturo Vidal se quedó en el Estadio Monumental entrenando y pensando ya en el partido contra Audax Italiano para el cierre de la temporada 2025.

Arturo Vidal sigue a Colo Colo desde la distancia

Con esto, Arturo Vidal mirará el duelo entre Cobresal y Colo Colo desde Santiago. En el norte, los albos buscarán tres puntos que aseguren su presencia en la Copa Sudamericana. Pese a que todavía quedaría una fecha, sería casi imposible que los mineros después pasaran al Cacique por su desfavorable diferencia de gol (+2 vs +14 del elenco popular).

Para esta tarde, Colo Colo formaría ante Cobresal con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.

