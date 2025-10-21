Le dan con todo al único jugador que se estaba “salvando” en Colo Colo: “Muy por debajo…”

Un nuevo fracaso sumó Colo Colo en su pésima temporada 2025, porque este domingo cayó ante el sólido líder Coquimbo Unido en el regreso de la Liga de Primera.

Para los albos es imposible encadenar una seguidilla de partidos ganados, es por ello que se ubica en una triste octava posición de la tabla de posiciones, por ahora afuera de competencia internacional en 2026.

El equipo de Fernando Ortiz fue incapaz de llegar al gol ante los coquimbanos y se inclinó por 1-0, y tras el tanto de los locales, lo más terrible es que se generó cero ocasiones de convertir.

Lucas Cepeda recibe críticas por su nivel en Colo Colo

Uno de los pocos jugadores que se salvaba en el pésimo año de Colo Colo era Lucas Cepeda, sin embargo, al parecer el delantero se contagió del mal momento de sus compañeros e hizo un bajo partido ante Coquimbo.

El zurdo recibe sus primeras críticas, ya que el comentarista de ESPN Rafael Olarra se mostró preocupado por su opaco rendimiento el pasado domingo.

“Lucas Cepeda es un jugador que se está convirtiendo muy mal, muy por debajo de lo que veíamos“, dijo el ex seleccionado nacional.

“Él puede explotar, tiene en su pierna izquierda muchas alternativas y lo está sumergiendo en un esta presionado sobre la banda y poco útil”, agregó Olarra sobre Cepeda.

Colo Colo jugará el próximo lunes ante Deportes Limache, totalmente obligado a ganar para seguir con opciones de meterse al menos en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.