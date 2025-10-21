Peñarol se aprovecha del nefasto momento de Colo Colo y “ratea” para quedarse con Brayan Cortés

Colo Colo pasa por un patético momento y por ahora se está quedando con merecimiento afuera de toda competencia internacional en 2026, ya que se ubica en la octava plaza de la Liga de Primera.

Los albos no dependen de sí mismos para acceder al menos a la Copa Sudamericana, puesto que están cuatro puntos abajo de Cobresal y necesitan que los mineros se caigan para superarlos en la tabla.

Esta situación es seguida muy de cerca por Peñarol, equipo que tiene intereses creados con Colo Colo, puesto que su arquero y figura es Brayan Cortés, cuyo pase aún pertenece al Cacique y está en calidad de cedido en el Manya.

Peñarol quiere que bajen el precio de Brayan Cortés

El ex arquero de la selección chilena está en calidad de cedido hasta el 31 de diciembre de 2025 en la tienda uruguaya, que si lo quiere dejar en el club debe pagar 1.2 millones de dólares por su pase.

Peñarol está “ratoneando” y no quiere pagar todo lo que dice el contrato por Cortés y, según explicó el periodista Wilson Méndez de Carve Deportiva, se cuelgan del mal momento de Colo Colo para pedir una rebaja.

Brayan Cortés es querido en Peñarol. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“La tabla chilena marca que Colo Colo (dueño de la ficha del meta), está fuera de toda competición internacional para el 2026. A eso sumarle que el jugador tiene un alto costo para el Cacique chileno. Esto hace que las posibilidades de que el arquero pueda seguir un año mas en la entidad aurinegra. Puede ser por una opción de compra más baja o negociar un nuevo préstamo”, señaló el citado reportero.

Peñarol se olvida que es un equipo grande y quiere olvidarse del contrato firmado y pagar menos para quedarse con Brayan Cortés en 2026.