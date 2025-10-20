Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol uruguayo

Peñarol regatea a Brayan Cortés a pesar de su espectacular estadística atajando como local

Brayan Cortés no ha recibido ningún gol en Peñarol atajando como local, pero los dirigentes charrúas igual quieren bajarle el precio a Colo Colo.

Por Felipe Escobillana

Brayan Cortés es figura en el arco de Peñarol
© ArchivoBrayan Cortés es figura en el arco de Peñarol

Brayan Cortés está cumpliendo un buen semestre en el arco de Peñarol. Los hinchas del gigante uruguayo le han tomado cariño pues transmite confianza, lo que se traduce en un dato estadístico importante.

En los siete partidos en que ha jugado como local en el estadio Campeón del Siglo no ha recibido ningún gol, algo que se ratificó en la victoria por 3-0 ante Montevideo Wanderers.

Anteriormente sucedió lo mismo versus Nacional, Racing (en Copa Libertadores), River Plate, Plaza Colonia, Juventud Las Piedras y Danubio, lo que demuestra la solvencia del iquiqueño.

Además, en los 14 encuentros que ha defendido el pórtico del aurinegro solamente ha recibido 11 anotaciones, sumando ocho vallas invictas en total. Un promedio de 0.78 gol en contra por duelo disputado.

Brayan Cortés en Peñarol

Brayan Cortés en Peñarol

El precio de Brayan Cortés para seguir en Peñarol

Brayan Cortés emigró a mitad de año desde Colo Colo a Peñarol en calidad de préstamo. Si los charrúas quieren comprar el pase del arquero, deben desembolsar 1,25 millones de dólares a fin de temporada.

Publicidad

Ese es el monto que quedó establecido en la cláusula del contrato, aunque los dirigentes del elenco uruguayo quieren negociar con los albos para bajar esa cantidad a pagar.

Cortés y Zavala incluidos: Los 15 jugadores que deben volver de sus préstamos a Colo Colo para el 2026

ver también

Cortés y Zavala incluidos: Los 15 jugadores que deben volver de sus préstamos a Colo Colo para el 2026

“Las cosas están escritas, pero son renegociables. Puedes dejar algo escrito y después decir que no lo compramos en esas condiciones”, manifestó el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio en Sport 890 de su país.

Agregó que “no quiere decir que lo que acordamos en la opción de compra se haga en esas condiciones. Corre para cualquier jugador”, por lo que Colo Colo debe saber que llegarán a negociar el pase de Cortés a fin de año.

Publicidad
Lee también
La decadencia que explica la repentina partida de Leandro Fernández de la U
U de Chile

La decadencia que explica la repentina partida de Leandro Fernández de la U

Es un hecho: Lea Fernández dejará la U y tiene nuevo equipo para 2026
U de Chile

Es un hecho: Lea Fernández dejará la U y tiene nuevo equipo para 2026

El futuro "fichaje" de Colo Colo avisa que llegará con todo al Monumental
Colo Colo

El futuro "fichaje" de Colo Colo avisa que llegará con todo al Monumental

Jaime García dice lo que muchos piensan del fracaso de Córdova
Selección Chilena

Jaime García dice lo que muchos piensan del fracaso de Córdova

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo