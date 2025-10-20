Brayan Cortés está cumpliendo un buen semestre en el arco de Peñarol. Los hinchas del gigante uruguayo le han tomado cariño pues transmite confianza, lo que se traduce en un dato estadístico importante.

En los siete partidos en que ha jugado como local en el estadio Campeón del Siglo no ha recibido ningún gol, algo que se ratificó en la victoria por 3-0 ante Montevideo Wanderers.

Anteriormente sucedió lo mismo versus Nacional, Racing (en Copa Libertadores), River Plate, Plaza Colonia, Juventud Las Piedras y Danubio, lo que demuestra la solvencia del iquiqueño.

Además, en los 14 encuentros que ha defendido el pórtico del aurinegro solamente ha recibido 11 anotaciones, sumando ocho vallas invictas en total. Un promedio de 0.78 gol en contra por duelo disputado.

Brayan Cortés en Peñarol

El precio de Brayan Cortés para seguir en Peñarol

Brayan Cortés emigró a mitad de año desde Colo Colo a Peñarol en calidad de préstamo. Si los charrúas quieren comprar el pase del arquero, deben desembolsar 1,25 millones de dólares a fin de temporada.

Ese es el monto que quedó establecido en la cláusula del contrato, aunque los dirigentes del elenco uruguayo quieren negociar con los albos para bajar esa cantidad a pagar.

“Las cosas están escritas, pero son renegociables. Puedes dejar algo escrito y después decir que no lo compramos en esas condiciones”, manifestó el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio en Sport 890 de su país.

Agregó que “no quiere decir que lo que acordamos en la opción de compra se haga en esas condiciones. Corre para cualquier jugador”, por lo que Colo Colo debe saber que llegarán a negociar el pase de Cortés a fin de año.

