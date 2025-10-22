Colo Colo tiene la obligación de cerrar su triste temporada con un boleto a una copa internacional. Hoy, los albos están octavos en la tabla de posiciones de la Liga de Primera y tienen seis finales para entrar a zona de clasificación, donde Cobresal, con 38 puntos, es el equipo a alcanzar.

El primer desafío en la recta final de los albos será el encuentro ante Deportes Limache, un rival que ya demostró su dificultad en la primera rueda y en la Copa Chile. El duelo contra el Tomate Mecánico se disputa este lunes 27 en el Estadio Nacional y la obligación es ganar.

Para eso, Fernando Ortiz deberá seguir mejorando el rendimiento del equipo que viene de perder por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido. Sin embargo, el DT recibió una pésima noticia para dicho encuentro, porque perdió a uno de sus titulares y referentes del plantel: Vicente Pizarro.

Vicente Pizarro quedó suspendido para el partido contra Limache | Photosport

ver también Bestia negra: Colo Colo juega una nueva “final” ante el equipo al que nunca le ganó en la historia

Sufre Colo Colo: Tribunal de Disciplina confirma castigo para Vicente Pizarro

Colo Colo tiene una ausencia confirmada para el partido contra Deportes Limache y se trata de Vicente Pizarro. El Vicho, titular indiscutido y el capitán del equipo para Fernando Ortiz, recibió una tarjeta amarilla ante Coquimbo Unido que ya fue ratificada por la ANFP.

A los 19′ del duelo contra los piratas, el capitán albo se ganó una amonestación por “conducta antideportiva”, como detalló el informe arbitral de Cristian Galaz. Más específicamente, por simular un penal.

Publicidad

Publicidad

Según confirmó Radio ADN, esto también fue ratificado por el Tribunal de Disciplina. Esto le significó a Vicente Pizarro alcanzar la quinta tarjeta amarilla en el torneo nacional y ser suspendido. Cumplirá su castigo ante Deportes Limache y podrá jugar contra Ñublense en el partido siguiente.