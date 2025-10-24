Colo Colo enfrentará en un par de días un encuentro clave ante Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera. Los albos deben ganar para meter presión en los puestos por las copas internacionales, el único objetivo que le va quedando al Cacique un año terrible.

De cara a este compromiso sorprendió a varios un inesperado viaje de Fernando Ortiz a Argentina. Por motivos personales el DT se ausentó de la práctica de este viernes, dejando a cargo al equipo a su ayudante Pablo Rodríguez.

Sin embargo, el trasandino se dio el tiempo de entregar algunas declaraciones de cara al partido del próximo lunes en el Estadio Nacional. Para Ortiz, el sacudirse después de la derrota ante Coquimbo es clave, sobre todo tras los días de entrenamiento.

La palabra de Ortiz antes de irse a Argentina

En charla con los canales oficiales de Colo Colo el DT aseguró que “no deja de ser muy importante para nosotros. Si bien jugamos de local pero en el Estadio Nacional, el apoyo de los hinchas va a ser fundamental para que se sienta esa pasión que genera la institución”.

“Limache es un rival que si bien posicionalmente no está igual a nosotros, nosotros tenemos que jugar de la misma manera que lo hemos hecho con los rivales anteriores. Va a ser importante estar concentrados, saber que es una final y poder sumar”, agregó.

Fernando Ortiz lleva un triunfo y dos derrotas en sus tres partidos dirigidos en Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Ortiz afirmó que “obviamente que a nadie le gusta perder y el estado anímico quizás baja un poquito los primeros días, pero ya están con la idea de hacer un buen partido el lunes, donde jugamos de local, con nuestra gente. Saben que estamos en situación de sumar y han entrenado muy bien”.

“Es un día atípico, para nosotros el apoyo es incondicional siempre de nuestra hinchada y seguramente va a apoyar al equipo”, concluyó.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Limache?

Albos y tomateros se verán las caras este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.

