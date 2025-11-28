Hace algunas semanas, Rafael Olarra dejó una opinión muy crítica sobre el nivel de Fernando Zampedri. Las palabras del otrora zaguero central que devino en comentarista deportivo envejecieron muy mal. Y demasiado pronto, pues a los días el Toro se matriculó con un hat-trick.

El goleador histórico de la Universidad Católica es una garantía de gol para los Cruzados. Aunque parece que su rendimiento no alcanza para convencer a Olarra, quien nuevamente lo puso en duda. Pero más por sus cualidades actuales que por su rendimiento ante el arco rival, evidentemente.

“Es un goleador, pero lo que propone hoy es buscar el gol dentro de la facilidad del centro, el penal. Busca otro juego, ya lo mutó. Hay que entender que ya no es el Toro que aguanta solo y se saca a dos”, manifestó el Flaco Olarra en el panel de ESPN F Show.

Así celebró Fernando Zampedri el gol que le anotó a Palestino de penal. (Diego Martin/Photosport).

Como si el argentino nacionalizado chileno alguna vez hubiese sido ese tipo de delantero. “Sigue siendo un goleador y nadie desconoce su capacidad. Antes tenía otro juego. Esa mutación le viene muy bien a Católica todavía, internacionalmente tengo mis dudas”, expuso el otrora jugador de Universidad de Chile, Independiente de Avellaneda y el Osasuna de España.

El medallista olímpico con la selección chilena en Sydney 2000 quiso profundizar sus argumentos. “Ha bajado sus niveles de asociación y recorrido, es una cuestión natural y etaria. Hay otros jugadores que son más determinantes”, lanzó Olarra, aunque no dio nombres sobre quiénes podrían ser esos futbolistas.

Olarra nuevamente pone en duda el nivel de Zampedri: “No serviría en U de Chile”

Para Olarra, el nivel de Fernando Zampedri no alcanzaría para ser un aporte en la U de Chile. Arguyó que el estilo que tiene el equipo adiestrado por Gustavo Álvarez no le favorece al oriundo de Chajarí, quien recaló en San Carlos de Apoquindo desde Rosario Central.

Fue pedido expresamente por Ariel Holan y, si bien demoró en inaugurar su registro goleador con los Cruzados, los hechos hablan por sí solos: dejó en el camino a Rodrigo Barrera como el artillero histórico más importante de la Franja, donde es ídolo indiscutido.

“Creo que Zampedri no andaría bien en la U: ahí se necesita asociación, picar a los espacios. Estamos hablando de lo de hoy, un delantero estático no serviría en la U, las necesidades son distintas”, expuso el Flaco Olarra sobre el ariete, quien también registra pasos por Atlético Tucumán y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Fernando Zampedri le anotó este golazo a Universidad de Chile en un Clásico Universitario. (Pepe Alvujar/Photosport).

Por el momento, el equipo cruzado afina detalles para visitar a Huachipato en la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025, donde quiere hacerse acreedor del Chile 2, el boleto directo a la fase grupal de la Copa Libertadores. En tanto, Universidad de Chile debe defender el récord del Ballet Azul ante Coquimbo Unido.

Así va la lucha por el Chile 2 en la tabla de la Liga de Primera 2025

Tanto la Católica como Universidad de Chile siguen en carrera por el subcampeonato en la tabla de la Liga de Primera 2025.