Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Esteban Pavez mete presión a Colo Colo y pone fecha para su retiro: “Me gustaría…”

El actual capitán del Cacique dejó en claro cuándo finalizará su carrera y expresó su deseo de continuar en el club tras ello.

Por Alfonso Zúñiga

Esteban Pavez aclaró cuál espera que sea su futuro en Colo Colo.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTEsteban Pavez aclaró cuál espera que sea su futuro en Colo Colo.

En momentos donde se señala que definitivamente será relegado a la suplencia en Colo Colo con la llegada de Fernando Ortiz como entrenador, el volante y capitán Esteban Pavez realizó una jugada estratégica con miras a su futuro.

El “Huesi” concedió una entrevista al podcast de su ex compañero Gonzalo Fierro, donde junto con confesar que a sus 35 años ya comienza a mirar el retiro del fútbol profesional como opción, dejó en claro a qué edad “colgará los zapatos” y que quiere hacer tras ello.

“No son…”: Desde la Roja defienden con capa y espada a Esteban Pavez de los haters en Colo Colo

ver también

“No son…”: Desde la Roja defienden con capa y espada a Esteban Pavez de los haters en Colo Colo

Esteban Pavez mete presión a Colo Colo y pone fecha para retiro

A sabiendas de que tiene todavía vínculo contractual con la institución que lo vio nacer y donde vive su tercera etapa hasta el 31 de diciembre del 2026, el mediocampista le dejó en claro a la dirigencia de Blanco y Negro qué espera.

“Me encantaría retirarme del fútbol en 2027. Tengo contrato hasta el próximo año en Colo Colo. Jugar un año más en Colo Colo y retirarme ahí…”, apuntó Pavez en el espacio “Soy de Fierro”, donde además adelanta qué quiere hacer tras ello.

“Me gustaría eso, retirarme en Colo Colo y seguir trabajando en Colo Colo“, expresó el capitán albo, sin aclarar si lo quiere hacer como entrenador, en el fútbol joven o desde la dirigencia.

Publicidad

Los números del “Huesi” durante 2025

Entre los torneos locales y la Copa Libertadores, Esteban Pavez disputó hasta ahora con el Cacique un total de 2.076 minutos en cancha durante 31 encuentros, sin registrar goles ni asistencias, donde recibió siete tarjetas amarillas y una roja.

Lee también
Gonzalo Fierro opina sobre la polémica: "Nadie está sobre Colo Colo"
Colo Colo

Gonzalo Fierro opina sobre la polémica: "Nadie está sobre Colo Colo"

Revelan que se viene una hecatombe para Colo Colo en el mercado
Colo Colo

Revelan que se viene una hecatombe para Colo Colo en el mercado

¿Sigue o se va? Revelan señal que marca el futuro de Almirón de Colo Colo
Colo Colo

¿Sigue o se va? Revelan señal que marca el futuro de Almirón de Colo Colo

A horas de la Davis: Chile recibe noticia que ilusiona al equipo de Massú
Tenis

A horas de la Davis: Chile recibe noticia que ilusiona al equipo de Massú

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo