En momentos donde se señala que definitivamente será relegado a la suplencia en Colo Colo con la llegada de Fernando Ortiz como entrenador, el volante y capitán Esteban Pavez realizó una jugada estratégica con miras a su futuro.

El “Huesi” concedió una entrevista al podcast de su ex compañero Gonzalo Fierro, donde junto con confesar que a sus 35 años ya comienza a mirar el retiro del fútbol profesional como opción, dejó en claro a qué edad “colgará los zapatos” y que quiere hacer tras ello.

Esteban Pavez mete presión a Colo Colo y pone fecha para retiro

A sabiendas de que tiene todavía vínculo contractual con la institución que lo vio nacer y donde vive su tercera etapa hasta el 31 de diciembre del 2026, el mediocampista le dejó en claro a la dirigencia de Blanco y Negro qué espera.

“Me encantaría retirarme del fútbol en 2027. Tengo contrato hasta el próximo año en Colo Colo. Jugar un año más en Colo Colo y retirarme ahí…”, apuntó Pavez en el espacio “Soy de Fierro”, donde además adelanta qué quiere hacer tras ello.

“Me gustaría eso, retirarme en Colo Colo y seguir trabajando en Colo Colo“, expresó el capitán albo, sin aclarar si lo quiere hacer como entrenador, en el fútbol joven o desde la dirigencia.

Los números del “Huesi” durante 2025

Entre los torneos locales y la Copa Libertadores, Esteban Pavez disputó hasta ahora con el Cacique un total de 2.076 minutos en cancha durante 31 encuentros, sin registrar goles ni asistencias, donde recibió siete tarjetas amarillas y una roja.