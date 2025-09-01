La premonición del Superclásico: Capitán de Colo Colo predijo gol de Vicente Pizarro

Colo Colo acabó con la mala racha del 2025 y cortó la sequía de derrotas en los partidos ante sus clásicos rivales. Con solitaria anotación de Vicente Pizarro el Cacique superó a Universidad de Chile y se quedó con el Superclásico 198.

El seleccionado nacional fue el encargado de anotar el único tanto en el Estadio Monumental. En el minuto 81, el volante aprovechó los errores en la defensa de Gustavo Álvarez y fue el encargado de marcar el gol del triunfo albo.

Pero la anotación de Pizarro contó con una particularidad que se reportó en la previa al duelo entre albos y azules. Es que todo comenzó cuando ambos equipos comenzaban el ingreso a la cancha.

A través de las cámaras de TNT sports se aprecia como Esteban Pavez empieza a realizar el recorrido desde camarines. Pero en medio de los relatos de Patricio Barrera se registró un momento que rápidamente se hizo viral.

La historia del gol de Vicente Pizarro

Es que el “Grillo del gol” presentaba a ambos equipos, pero hizo una pausa que fue clave. En unos segundos de silencio se alcanza a escuchar la arenga de Colo Colo. Lo que predijo finalmente el gol que marcó la jornada.

“Vamos Vichito”, le indica de entrada Pavez a Vicente Pizarro. Pero tras ello, se la jugó con una jugada que finalmente definió el partido. “Hoy sale tu gol hermanito, acuérdate no más”, recalcó el capitán albo.

Presagio que se confirmó tras los más de 90 minutos que se disputaron con el juez Cristian Garay y que se transformó en el triunfo número 90 de Colo Colo sobre la U.

