Colo Colo ganó 1-0 a Universidad de Chile en un partido donde tuvo dos buenos valores en el mediocampo: Vicente Pizarro y Felipe Méndez. El despliegue de ambos fue clave para contrarrestar a la Universidad de Chile.

En el programa Pauta de Juego, Nicolás Peric y Coke Hevia analizaron que ambos podrían jugar como volantes mixtos, prescindiendo de un hombre netamente en contención como es Esteban Pavez.

“Vidal y Pavez deben entrar después”, analizaron porque están más lentos que sus compañeros, ante lo cual el ex portero señaló que Pavez debe retroceder algunos metros e instalarse como defensa central.

La tarea de Ortiz con Esteban Pavez

“Cuando deja el mediocampo para pararse atrás, ahí empezar a jugar. Yo creo que la posición de él va por ahí“, señaló sobre lo que puede pasar con Pavez luego de la llegada del entrenador Fernando Ortiz.

Pavez puede retroceder algunos metros en Colo Colo

De hecho indicó que eso, en el Superclásico, quedó más que claro. “Más ayer, cuando sobraba gente, entonces había que hacer la cancha ancha y encontrar espacios”, sostuvo.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo por ahora cuenta en el centro de la zaga con Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Alan Saldivia y Jonathan Villagra. Los dos primeros terminan contrato a fin de año, por lo que se puede evaluar lo de Pavez como defensor.

ver también La IA elige al mejor y al peor jugador del Superclásico: “Lejos de su nivel habitual”

De todas formas será tarea del nuevo estratega poder llegar a esas conclusiones. Arribó recién a Chile y tendrá su primer entrenamiento con el plantel el jueves, para preparar la Supercopa del próximo 14 de septiembre.