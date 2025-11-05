Sin duda que Vicente Pizarro ha sido el jugador en más alto nivel de Colo Colo durante los últimos partidos, donde Lucas Cepeda estuvo lejos de su mejor versión. De todas formas, el zurdo formado en las divisiones inferiores de Santiago Wanderers sigue en su condición de indiscutido en los albos.

Lo fue para Jorge Almirón y también lo ha sido para Fernando Ortiz. E incluso se ganó un lugar inamovible en la selección chilena. Y a pesar de que su nivel ha sido irregular durante este 2025 del centenario, a un multicampeón con la camiseta del Cacique todavía le parece muy relevante.

Se trata de Gonzalo Fierro, el décimo goleador histórico de Colo Colo. El carrilero derecho devenido en comentarista deportivo conversó con RedGol en el anuncio de la Copa Duelo de Leyendas, donde tomará parte ante un equipo que contará con Ronaldinho.

Lucas Cepeda y Vicente Pizarro celebran ante Deportes Limache, que luego igualó 2-2. (Javier Torres/Photosport).

En cuanto a una receta para el Vicho y para Cepeda, Fierro fue respetuoso. Tiene claro que hace varios meses son dos jugadores consolidados en el plantel profesional. “Me imagino que ellos ya saben lo que tienen que hacer o para dónde va su camino. Han tenido buen rendimiento hace mucho tiempo”, describió el otrora Joven Pistolero.

“Lo de Vicente yo no lo puedo ver como un juvenil o un chico de la cantera. Es un referente, muy parecido a lo que hizo Gabriel Suazo. Uno lo vio desde chico venir desde abajo, pero con lo que han hecho de ser importantes, Vicente es capitán”, manifestó Fierro. Hasta el marcador de punta del Sevilla de España salió al baile en esta conversación.

Gabriel Suazo fue el capitán del equipo de Colo Colo campeón de 2022 bajo la tutela de Gustavo Quinteros. (Jose Alvujar/Photosport).

Leyenda de Colo Colo elogia a Cepeda, Pizarro y le manda una alerta a Marchant

Para Gonzalo Fierro, ni Cepeda ni Pizarro necesitan lecciones en Colo Colo. Pero sí puede precisarlas el juvenil que más promisorio se mostró durante el 2025 de los albos. Aunque por estos días se rehabilita de una complicada lesión que incluso le implicó una operación.

Sí, las referencias son para Francisco Marchant. “Los de más abajo, los otros jóvenes se les puede dar un consejo: que sigan trabajando día a día, que puedan ganarse un puesto de titular, se consagren y triunfen primero en Colo Colo”, manifestó Fierro.

Gonzalo Fierro ganó 12 títulos con el Cacique. (Andres Pina/Photosport).

“Después tomar las maletas para ir a Europa o Argentina o Brasil, donde el fútbol es muy distinto. No agarrar la maleta a la primera y partir porque jugarán en un fútbol más competitivo y les va a costar. Han pasado casos que se han ido muy jóvenes y vuelven porque no es lo mismo que estar en Chile. La calidad la tienen y la muestran en el día a día”, sentenció el referente de los albos, que afinan detalles para jugar ante Unión Española.

¿Cuándo juegan los hispanos ante Colo Colo en la fecha 26 Liga de Primera 2025?

Unión Española recibirá a Colo Colo en la fecha 27 de la Liga de Primera 2025. El partido se jugará el sábado 8 de noviembre en el estadio Santa Laura a contar de las 15 horas.

Así van Unión Española y Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

Unión Española sólo está por delante de Deportes Iquique en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 al cabo de 26 fechas.