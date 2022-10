Esteban Pavez ha tenido una carrera con muchos movimientos, algo que empezó desde sus primeros pasos pues en 2007 pasó de Cobreloa donde ya estaba integrado al primer equipo para irse a las divisiones inferiores de Colo Colo. Una apuesta arriesgada y que en su momento le trajo consecuencias.

En el programa Sabor a Gol de TNT Sports dio detalles de lo ocurrido y de cómo fueron esos años en los que arrancó su recorrido. "Comencé en las inferiores de Cobreloa, compartíamos pensión con Charles (Aránguiz), Edu Vargas, Junior (Fernandes), entre otros", arrancó con su relato.

Pero fue surgiendo el interés desde Macul para que cambiara de institución. "Marcelo Espina me llamaba constantemente para que me fuera a Colo-Colo. En Cobreloa yo solo estaba entrenando, no jugaba. Así que de un día para otro, agarré mis cosas y me devolví a Santiago para firmar por Colo-Colo, sin que ellos supieran", indicó.

Su llegada al cuadro albo se complicó desde el inicio pues tuvo problemas tanto administrativos. "Luego, pasaron seis meses en que no pude jugar, porque Cobreloa no me quería soltar", sentenció.

Tampoco faltaron líos familiares por la cercanía que tienen en su hogar con la institución loína. "Mi papá estaba muy enojado conmigo, estuvimos peleados un tiempo. Él, hincha de Cobreloa, no entendía cómo yo había preferido pasar del primer equipo minero a las juveniles de Colo Colo".

Pavez pudo sobreponerse a esos momentos complicados para abrirse un espacio. "Siempre me replantee si fue la decisión correcta, porque luego de llegar al Cacique tampoco me consolidé ni jugué enseguida; y veía como si lo hacían Edu Vargas, Aránguiz y Junior en Cobreloa. Colo Colo no me quería, el 2011 me fui a Arica y luego a Temuco", señaló.