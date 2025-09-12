Fernando Ortiz poco a poco está conociendo a sus nuevos dirigidos en Colo Colo, de cara a su primer gran desafío apenas puso sus pies en Santiago: la Supercopa ante Universidad de Chile.

El Tano ya completa varias prácticas con sus pupilos en las canchas del recinto de Macul y de a poco comienza a conocer cada uno de ellos.

En los reportes que llegan desde el Estadio Monumental, uno de los futbolistas que ha sorprendido en las prácticas es el delantero haitiano Manley Clerveaux, quien no era considerado por Jorge Almirón, pero con Ortiz se unió de lleno a los trabajos con el primer equipo.

La hoja de ruta en Colo Colo para que Manley Clerveaux sea clave

En ese sentido, durante la semana se ha conocido que Clerveaux estaría tramitando la nacionalidad chilena por sus años en el país, y así aliviar a Colo Colo. Además, su nombre asoma como alternativa para la Supercopa.

Mientras eso ocurre, uno de sus compañeros se da todo el tiempo del mundo para aconsejarlo y entregar una hoja de ruta para que pueda destacar como opción para Ortiz.

Fue Vicente Pizarro quien, en el contexto de la conferencia de capitanes de la Supercopa de Chile, le da una valiosa ayuda para el joven de 19 años.

“Todo termina siendo un proceso. En mi opinión, quien esté mejor va a jugar, tarde o temprano“, fue lo primero que comentó el Vicho, para entregar su diagnóstico. “Sobre él, lo veo muy bien, físicamente es muy fuerte, entrenó estos días con nosotros y va a tener su oportunidad. Si demuestra que está bien, tarde o temprano va a jugar“, agregó Pizarro.

Manley Clerveaux podría sumar más minutos con Fernando Ortiz. Foto: Photosport.

En ese sentido, uno de los capitanes albos comenta que la competencia entre los jugadores es clave para ganar su oportunidad. “Hay una gran competencia interna, pero si demuestra lo que puede hacer, va a tener su chance, pero este es un equipo grande donde todos los partidos se juegan por algo”, finaliza.

¿Cuándo se juega la Supercopa de Chile 2025?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.