Colo Colo se prepara para la Supercopa ante Universidad de Chile, duelo programado y ratificado para este domingo a las 15:00 hrs en el estadio Santa Laura.

Un partido que marcará el debut de Fernando Ortiz en la banca de los albos, en la disputa de un título que debía ser el primero de la temporada, pero que se jugará en septiembre.

Uno de los hechos que llamó la atención de los hinchas, y que lo diferencia de su antecesor, Jorge Almirón, es el trabajo con los juveniles, una pregunta inevitable de cara al duelo de albos y azules.

Vicente Pizarro le tiene fe a dos juveniles en el nuevo Colo Colo de Fernando Ortiz

Fue en la previa de la Supercopa de Chile que estuvo presente uno de los capitanes de Colo Colo, Vicente Pizarro. El Vicho enfrentó junto a Lucas Assadi la llamada “conferencia de capitanes”.

Ahí, el volante albo fue consultado por el trabajo que Fernando Ortiz está desarrollando con varios juveniles, y que piden su espacio en el plantel de cara al final de la temporada.

“Igual de cierta forma, siempre los juveniles entrenan con nosotros. Todo termina siendo un proceso, entrenar con el plantel, demostrar que estas para competir y los momentos llegarán“, puntualizó Pizarro a los medios.

Vicente Pizarro tiene fe los jugadores juveniles que tiene a disposición Fernando Ortiz. Foto: Javier Vergara/Photosport

Sin embargo, el hijo del ministro Jaime Pizarro puso sus fichas en dos nombres en particular, puntualizando que todo el camino para ser titular es un proceso lleno de trabajo.

“(Francisco) Marchant y (Leandro) Hernández tuvieron su proceso y ahora juegan más. Ellos están con ganas de estar, el formado en casa sabe lo que es el club, entonces van a estar preparados, pero es un proceso. Cuando les toque deben aprovechar la oportunidad. Los veo entrenando muy bien”, cerró.

