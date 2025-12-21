Colo Colo cerró la temporada 2025 y ahora comienza a planificar lo que será el 2026 armando un nuevo plantel. El Cacique debe definir el futuro de varios jugadores que se irán o que vuelven de sus préstamos a buscar una oportunidad.

Figuras que regresarán al Estadio Monumental son varias y hay algunas que intentarán ganarse un lugar con Fernando Ortiz como sea. Incluso, si eso significa demostrar algo fuera de la cancha y en plenas vacaciones, como lo demostró Dylan Portilla.

El mediocampista de 21 años, que jugara en Deportes Limache en 2025 y terminara el año totalmente cortado, quiere tener una revancha personal. Es por ello que antes del retorno a las actividades en la Ruca, aprovechó para demostrarle amor eterno al Cacique y así ver si logra convencer al DT.

Dylan Portilla ruega por una oportunidad en Colo Colo

Luego de la final contra Huachipato, Dylan Portilla se fue de vacaciones con un futuro incierto. El viernes recién pasado Deportes Limache anunció su salida del club y hora deberá volver a Colo Colo a definir su futuro.

Dylan Portilla apareció en el Maracaná con la bandera de Colo Colo. Foto: Instagram.

El mediocampista había partido a préstamo con la ilusión de sumar los minutos que no tenía con Jorge Almirón. Y si bien en un comienzo lo hizo, se terminó quedando atrás y debió resignarse a pelear más la Copa Chile que la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

Pero en lugar de pensar en lo que se le viene, Dylan Portilla aprovecha de desconectarse disfrutando de sus vacaciones. En las últimas horas el volante usó sus redes sociales para mostrarse en Brasil, donde tuvo un inesperado gesto con Colo Colo.

ver también ¡Se cae otro más! Colo Colo pierde al principal anhelo de Fernando Ortiz para la defensa

En su deseo por demostrarle a Fernando Ortiz que puede ser opción, el mediocampista aprovechó su visita a un lugar histórico para demostrar su amor por el Cacique. ¿Cómo? Fotografiándose nada menos que con la bandera del Eterno Campeón en pleno Estadio Maracaná.

El gesto no pasó desapercibido y no fueron pocos los que se cuadraron con él para que le den una oportunidad. No obstante, será decisión de Fernando Ortiz el ver qué jugadores se quedará y cuáles volverán a salir a buscar minutos.

Publicidad

Publicidad

Dylan Portilla disfruta de los últimos días que le quedan de vacaciones antes de regresar a Colo Colo. El mediocampista ruega a que lo consideren después de ver acción pero no como quería durante el 2025.

¿Cuáles fueron los números de Dylan Portilla en Limache en 2025?

Dylan Portilla cerró la temporada 2025 con Deportes Limache disputando un total de 18 partidos oficiales. En ellos aportó con 1 gol y no tuvo asistencias en los 887 minutos que acumuló dentro de la cancha.