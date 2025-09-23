Hace más de una década, este talentoso volante ofensivo que hoy es DT en Argentina llegó como refuerzo a Cobreloa, donde anotó tres goles en 22 partidos disputados entre 2012 y 2013. Hoy en día, es entrenado en la Primera Nacional del fútbol trasandino.

Es decir, la segunda categoría del balompié trasandino. Las referencia son para Leandro Gracián, quien comanda técnicamente al Deportivo Madryn. Precisamente en un partido de su equipo, el adiestrador perdió los estribos por una tarjeta roja que había previsto.

Fue en el empate sin goles del cuadro aurinegro en su visita a All Boys. El cronómetro marcaba los 41 minutos cuando el atacante Germán Rivero se arriesgó más de la cuenta al intentar trabar un balón. Cometió una falta con la que se ganó la segunda amonestación.

Germán Rivero jugó en Unión La Calera y se ganó el reto del Tano Gracián en Deportivo Madryn. (Andres Pina/Photosport).

Por ende, la expulsión que enfureció a Gracián. Todo más encima quedó captado por las cámaras y micrófonos ambientales de TyC Sports. “La c*ncha de la lora, te dije antes. ¡No vayas allá! Te dije que jugaras con el cuerpo”, fue una parte del reto que el ex jugador de Vélez Sarsfield y Boca Juniors le lanzó a su pupilo.

Leandro Gracián en pleno reto a su delantero Germán Rivero. (Captura TyC Sports).

Publicidad

Publicidad

ver también Alarmante: DT de Boca se descompone en el medio de la práctica y es internado en urgencias

Se viraliza un reto de Leandro Gracián, el ex Cobreloa que es DT en Argentina

Este ex jugador de Cobreloa que hoy es DT en Argentina tuvo a un compatriota como entrenador en los loínos: Javier Torrente. También fue dirigido por Marco Antonio Figueroa. Algo de ambos le habrá quedado para su trabajo en Deportivo Madryn.

Leandro Gracián en acción ante Colo Colo. Lo marca Luis Mena en el Monumental. (Marcelo Hernandez/Photosport).

El Tano Gracián está en el Depo desde marzo de 2024. Y no se aguantó las ganas de darle una lección a Germán Rivero. Por su porfía, básicamente. “¿Para qué vas a disputar una pelota allá? ¡La p*ta madre! Lo hablamos antes de entrar”, terminó su desahogo el adiestrador.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Más avanzado este partido, el aurinegro se quedó con 9 jugadores por la roja a Agustín Sosa. Por el momento, Deportivo Madryn es el puntero en la tabla de posiciones al cabo de 32 partidos jugados. Tiene tres puntos sobre el escolta, Atlanta, que suma 54 unidades.

Publicidad

Publicidad

Así está la tabla de la Primera Nacional de Argentina en 2025

Deportivo Madryn lidera la tabla de posiciones en la Liga Profesional a día de hoy, 23 de septiembre de 2025.