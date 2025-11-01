Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Tabla: Wanderers vive un descalabro en la Primera B y puede quedarse afuera de la liguilla

El cuadro caturro cayó en Valparaíso ante Magallanes y corre riesgo de no acceder a la pelea final por el ascenso.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Santiago Wanderers sufrió una dura derrota ante Magallanes.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTSantiago Wanderers sufrió una dura derrota ante Magallanes.

La Primera B tiene nuevo campeón, porque este sábado se coronó Universidad de Chile tras vencer a Deportes Copiapó como visita y en 2026 jugará en la Liga de Primera.

Pero no fue el único partido que tuvo la Liga de Ascenso, ya que Santiago Wanderers salió a buscar su clasificación a la liguilla y le fue pésimo ante Magallanes.

El cuadro caturro hipotecó seriamente sus chances de acceder a la postemporada, luego de perder en Valparaíso por 2-1 ante la Academia, que dio vuelta el partido con los goles de Martín Araya (60′) y Vicente Conelli (83′), mientras que Ethan Espinoza (36′) había marcado el primero para los porteños.

¡En un final de escándalo! Universidad de Concepción vence a domicilio a Copiapó y vuelve a Primera como campeón de la B

ver también

¡En un final de escándalo! Universidad de Concepción vence a domicilio a Copiapó y vuelve a Primera como campeón de la B

Wanderers se puede quedar afuera de la liguilla de la B

Santiago Wanderers por ahora se ubica en la séptima posición con 41 puntos y está logrando entrar a la liguilla por el segundo ascenso, sin embargo, este domingo puede quedar sin nada.

Los resultados que dejan a los porteños sin nada son los siguientes: si Deportes Antofagasta supera a Deportes Santa Cruz de local y San Luis vence a Santiago Morning de visita, ambos clubes superarán al Decano y se meterán a la liguilla.

Magallanes ganó en Valparaíso. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Magallanes ganó en Valparaíso. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Publicidad

Por ahora, Deportes Copiapó está asegurado en la final al ser segundo en la tabla. Además, están adentro en la fase final San Marcos de Arica, Cobreloa, Rangers y Deportes Antofagasta.

Todo se define este domingo en la siempre linda Primera B…

Escándalo en Copiapó: hincha ingresó a la cancha para agredir a jugador de U. de Concepción

ver también

Escándalo en Copiapó: hincha ingresó a la cancha para agredir a jugador de U. de Concepción

La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso

Lee también
El temible escenario que puede dejar a Temuco de colista en la Primera B
Noticias

El temible escenario que puede dejar a Temuco de colista en la Primera B

Como Magallanes: Nueva denuncia contra "Chago" Morning por Paredes
Chile

Como Magallanes: Nueva denuncia contra "Chago" Morning por Paredes

Paredes habla por primera vez tras la denuncia de Magallanes
Chile

Paredes habla por primera vez tras la denuncia de Magallanes

Correa responde a las críticas y deja en duda su futuro en Colo Colo
Colo Colo

Correa responde a las críticas y deja en duda su futuro en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo