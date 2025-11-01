Tabla: Wanderers vive un descalabro en la Primera B y puede quedarse afuera de la liguilla

La Primera B tiene nuevo campeón, porque este sábado se coronó Universidad de Chile tras vencer a Deportes Copiapó como visita y en 2026 jugará en la Liga de Primera.
Pero no fue el único partido que tuvo la Liga de Ascenso, ya que Santiago Wanderers salió a buscar su clasificación a la liguilla y le fue pésimo ante Magallanes.
El cuadro caturro hipotecó seriamente sus chances de acceder a la postemporada, luego de perder en Valparaíso por 2-1 ante la Academia, que dio vuelta el partido con los goles de Martín Araya (60′) y Vicente Conelli (83′), mientras que Ethan Espinoza (36′) había marcado el primero para los porteños.
ver también
¡En un final de escándalo! Universidad de Concepción vence a domicilio a Copiapó y vuelve a Primera como campeón de la B
Wanderers se puede quedar afuera de la liguilla de la B
Santiago Wanderers por ahora se ubica en la séptima posición con 41 puntos y está logrando entrar a la liguilla por el segundo ascenso, sin embargo, este domingo puede quedar sin nada.
Los resultados que dejan a los porteños sin nada son los siguientes: si Deportes Antofagasta supera a Deportes Santa Cruz de local y San Luis vence a Santiago Morning de visita, ambos clubes superarán al Decano y se meterán a la liguilla.
Magallanes ganó en Valparaíso. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport
Por ahora, Deportes Copiapó está asegurado en la final al ser segundo en la tabla. Además, están adentro en la fase final San Marcos de Arica, Cobreloa, Rangers y Deportes Antofagasta.
Todo se define este domingo en la siempre linda Primera B…
ver también
Escándalo en Copiapó: hincha ingresó a la cancha para agredir a jugador de U. de Concepción