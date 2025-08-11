Con derecho a ilusionarse. La histórica campaña que realiza Coquimbo Unido en la presente temporada en Liga de Primera los tiene como los sólidos punteros del torneo nacional, y a falta de 11 partidos para el final, son los máximos candidatos a ser campeón.
Por ello, el tramo final de esta campaña soñada para los aurinegros será clave para definir si el equipo de Esteban González está en condiciones de lograr su primer título en la historia. Recordando que dos veces estuvo cerca de la gloria, en 1991 y el Apertura 2005.
ver también
¿Coquimbo Unido con C de campeón? El Pirata iguala su mejor racha histórica en la Primera División
¿Cuáles son los próximos partidos de Coquimbo Unido?
Hay que hacer varios alcances. El más importante es que se vienen hasta cinco recesos en lo que resta del año, como las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, la paralización del Torneo por el Mundial Sub 20, además de las elecciones presidenciales.
Por ello, hasta antes de las primeras detenciones, Coquimbo jugará cuatro encuentros, el más importante es el que jugará en La Florida ante Audax Italiano, que también está en carrera por el título. Tras la Copa del Mundo, enfrentarán a su “bestia negra” este año, como Colo Colo en el puerto.
Y si todo esto fuera suficiente, en el tramo final de la temporada se verá las caras con sus escoltas, Palestino y Universidad de Chile, los dos como visita, además del Clásico Regional ante Deportes La Serena. Tres duelos claves para ir en busca del título.
El calendario “pirata” para recta final en Liga de Primera
|JORNADA
|PARTIDO
|FECHA
|HORA
|ESTADIO
|20
|vs. Everton
|17 de agosto
|17:30
|Francisco Sánchez Rumoroso
|21
|vs. Audax Italiano
|23 de agosto
|20:00
|Bicentenario de La Florida
|22
|vs. Huachipato
|30 de agosto
|17:30
|Huachipato
|23
|vs. Ñublense
|14 de septiembre
|Por confirmar
|Francisco Sánchez Rumoroso
|24
|vs. Colo Colo
|19 de octubre
|Por confirmar
|Francisco Sánchez Rumoroso
|25
|vs. O’Higgins
|26 de octubre
|Por confirmar
|El Teniente de Rancagua
|26
|vs. Unión La Calera
|2 de noviembre
|Por confirmar
|Francisco Sánchez Rumoroso
|27
|vs. Palestino
|9 de noviembre
|Por confirmar
|Municipal de La Cisterna
|28
|vs. Deportes La Serena
|23 de noviembre
|Por confirmar
|Francisco Sánchez Rumoroso
|29
|vs. Universidad de Chile
|30 de noviembre
|Por confirmar
|Estadio Nacional
|30
|vs. Unión Española
|7 de diciembre
|Por confirmar
|Francisco Sánchez Rumoroso