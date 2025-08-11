Con derecho a ilusionarse. La histórica campaña que realiza Coquimbo Unido en la presente temporada en Liga de Primera los tiene como los sólidos punteros del torneo nacional, y a falta de 11 partidos para el final, son los máximos candidatos a ser campeón.

Por ello, el tramo final de esta campaña soñada para los aurinegros será clave para definir si el equipo de Esteban González está en condiciones de lograr su primer título en la historia. Recordando que dos veces estuvo cerca de la gloria, en 1991 y el Apertura 2005.

ver también ¿Coquimbo Unido con C de campeón? El Pirata iguala su mejor racha histórica en la Primera División

¿Cuáles son los próximos partidos de Coquimbo Unido?

Hay que hacer varios alcances. El más importante es que se vienen hasta cinco recesos en lo que resta del año, como las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, la paralización del Torneo por el Mundial Sub 20, además de las elecciones presidenciales.

Por ello, hasta antes de las primeras detenciones, Coquimbo jugará cuatro encuentros, el más importante es el que jugará en La Florida ante Audax Italiano, que también está en carrera por el título. Tras la Copa del Mundo, enfrentarán a su “bestia negra” este año, como Colo Colo en el puerto.

Y si todo esto fuera suficiente, en el tramo final de la temporada se verá las caras con sus escoltas, Palestino y Universidad de Chile, los dos como visita, además del Clásico Regional ante Deportes La Serena. Tres duelos claves para ir en busca del título.

Publicidad

Publicidad

El calendario “pirata” para recta final en Liga de Primera

JORNADA PARTIDO FECHA HORA ESTADIO 20 vs. Everton 17 de agosto 17:30 Francisco Sánchez Rumoroso 21 vs. Audax Italiano 23 de agosto 20:00 Bicentenario de La Florida 22 vs. Huachipato 30 de agosto 17:30 Huachipato 23 vs. Ñublense 14 de septiembre Por confirmar Francisco Sánchez Rumoroso 24 vs. Colo Colo 19 de octubre Por confirmar Francisco Sánchez Rumoroso 25 vs. O’Higgins 26 de octubre Por confirmar El Teniente de Rancagua 26 vs. Unión La Calera 2 de noviembre Por confirmar Francisco Sánchez Rumoroso 27 vs. Palestino 9 de noviembre Por confirmar Municipal de La Cisterna 28 vs. Deportes La Serena 23 de noviembre Por confirmar Francisco Sánchez Rumoroso 29 vs. Universidad de Chile 30 de noviembre Por confirmar Estadio Nacional 30 vs. Unión Española 7 de diciembre Por confirmar Francisco Sánchez Rumoroso

¿Cómo está la Tabla de Posiciones?