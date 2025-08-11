Es tendencia:
Coquimbo Unido

Con Clásico y “grandes” de por medio: El camino de Coquimbo hacia su primer título

En las próximas 11 fechas de Liga de Primera, los "piratas" enfrentarán a todos sus escoltas, su "bestia negra" en 2025 y enfrentará el derby regional.

Por Alfonso Zúñiga

Coquimbo va en busca del primer título nacional de su historia.
© OSCAR TELLO/PHOTOSPORTCoquimbo va en busca del primer título nacional de su historia.

Con derecho a ilusionarse. La histórica campaña que realiza Coquimbo Unido en la presente temporada en Liga de Primera los tiene como los sólidos punteros del torneo nacional, y a falta de 11 partidos para el final, son los máximos candidatos a ser campeón.

Por ello, el tramo final de esta campaña soñada para los aurinegros será clave para definir si el equipo de Esteban González está en condiciones de lograr su primer título en la historia. Recordando que dos veces estuvo cerca de la gloria, en 1991 y el Apertura 2005.

¿Coquimbo Unido con C de campeón? El Pirata iguala su mejor racha histórica en la Primera División

¿Cuáles son los próximos partidos de Coquimbo Unido?

Hay que hacer varios alcances. El más importante es que se vienen hasta cinco recesos en lo que resta del año, como las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, la paralización del Torneo por el Mundial Sub 20, además de las elecciones presidenciales.

Por ello, hasta antes de las primeras detenciones, Coquimbo jugará cuatro encuentros, el más importante es el que jugará en La Florida ante Audax Italiano, que también está en carrera por el título. Tras la Copa del Mundo, enfrentarán a su “bestia negra” este año, como Colo Colo en el puerto.

Y si todo esto fuera suficiente, en el tramo final de la temporada se verá las caras con sus escoltas, Palestino y Universidad de Chile, los dos como visita, además del Clásico Regional ante Deportes La Serena. Tres duelos claves para ir en busca del título.

El calendario “pirata” para recta final en Liga de Primera

JORNADAPARTIDOFECHAHORAESTADIO
20vs. Everton17 de agosto17:30Francisco Sánchez Rumoroso
21vs. Audax Italiano23 de agosto20:00Bicentenario de La Florida
22vs. Huachipato30 de agosto17:30Huachipato
23vs. Ñublense14 de septiembrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso
24vs. Colo Colo19 de octubrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso
25vs. O’Higgins26 de octubrePor confirmarEl Teniente de Rancagua
26vs. Unión La Calera2 de noviembrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso
27vs. Palestino9 de noviembrePor confirmarMunicipal de La Cisterna
28vs. Deportes La Serena23 de noviembrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso
29vs. Universidad de Chile30 de noviembrePor confirmarEstadio Nacional
30vs. Unión Española7 de diciembrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso

¿Cómo está la Tabla de Posiciones?

