La situación de Jorge Almirón al mando de Colo Colo ha llegado a un punto crítico. El técnico agotó la paciencia de los hinchas que lo respaldaron hace no mucho tiempo atrás y piden su salida si es que no se gana el clásico de este fin de semana.

Ante Universidad Católica, el argentino se jugará su continuidad al mando del Eterno Campeón. Muchos esperarían que esto lo tuviera preocupad y siendo el primero en tratar de buscar respuestas, pero lo cierto es que está lejos de eso. Tanto, que hasta Mario Salas hizo más.

Este jueves se conoció un detalle que no le gustó nada a los hinchas sobre el compromiso que está mostrando el estratega con el Cacique. Una reacción que refleja que quiere puro partir y que ya poco le interesa arreglar el pésimo centenario que le dio al pueblo albo.

Jorge Almirón llega casi encima de los entrenamientos de Colo Colo

Mucho se ha especulado con la salida de Jorge Almirón de Colo Colo. Desde que la dirigencia anunció que negociarían su adiós el DT tomó una postura lejana y casi sin interés en lo que ha sido la pésima campaña al mando del Cacique.

Revelaron la gran diferencia entre Jorge Almirón y otros técnicos de Colo Colo en medio de crisis.

Ahora las cosas tienen más sentido luego de la revelación que hizo el periodista Edson Figueroa en la última edición de Dale Albo AM. “Varias veces han ido los muchachos a las conferencias, entrenamientos, incluso antes esperando la llegada de jugadores y hay algo que me llama la atención, porque marca diferencias“.

“Me decían que Jorge Almirón está llegando cerca de las 9:00 horas al Monumental. Incluso, el lunes me parece, habían llegado cuatro jugadores antes que él“, añadió.

Esto marca una clara postura si se analiza lo que hicieron otros entrenadores de Colo Colo en el pasado. “Dirán que no hay problema si el entrenamiento empieza a las 10:00 horas. De lo que yo vi, Pablo Guede llegaba a las 7:00 horas a preparar el entrenamiento. Tito Tapia muy temprano. Trabajé en ese momento en Colo Colo“.

Incluso hubo uno que casi lleva al descenso al Cacique y que se mostró mucho más comprometido en un escenario peor. “Mario Salas y su cuerpo técnico eran los primeros en llegar, esperaban a sus jugadores. Quinteros lo mismo“.

“Si el técnico llega a esa hora para mí es como que está en otra. Cuando muchos medios que cubren Colo Colo dicen que se ve en otra, es toda una realidad. Me llama mucho la atención“, complementó.

Finalmente y ante los rumores de una salida de Jorge Almirón de Colo Colo perdiendo el clásico ante Universidad Católica, fue claro. “Sé que hay voces muy potentes que están buscando esa salida, la están buscando y trabajan para eso. Después, las respuestas que he recibido es que si algo se está haciendo, es en silencio. No lo descarto que pueda pasar“.

¿Cuáles son los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Previo al clásico con la UC, Jorge Almirón ha logrado dirigir un total de 82 partidos oficiales en la banca de Colo Colo. En ellos consiguió 39 triunfos, 23 empates y 20 derrotas, con 117 goles a favor y 81 en contra.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Jorge Almirón se juega su continuidad al mando de Colo Colo en el clásico ante Universidad Católica por la Liga de Primera. El encuentro entre el Cacique y los Cruzados está programado para este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.