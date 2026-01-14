Es tendencia:
Rocío Toscano revela que está esperando un hijo con futbolista nacional: “Todo ha sido muy lindo”

A través de sus redes, la actriz y el futbolista anunciaron que están esperando un hijo.

Por Andrea Petersen

Actriz anunció que espera un bebé junto a futbolista chileno.
Una feliz noticia anunció la actriz chilena Rocío Toscano, conocida por participar en producciones como Verdades Ocultas y Amanda, quien reveló a través de sus redes que está esperando un bebé junto a su pareja, el futbolista Agustín Ambiado.

A través de una tierna publicación, la actriz anunció que está esperando su tercer hijo. “No sé cómo expresar mi felicidad por aquí. Todo ha sido muy muy muy lindo desde el segundo 1 hasta ahora; con él, con ellos, con este nuevo proceso, me siento tan amada, segura y tranquila en todo sentido”.

No cambiaría nada ni un segundo de mi vida, ninguna decisión, ninguna etapa y si tuviera que pasar por todos los traumas y dolores que he pasado a lo largo de mi vida lo haría mil veces solo para llegar acá siempre, a este presente siempre”

Agustín Ambiado comparte emotiva publicación

El jugador, con paso en clubes como Deportes Valdivia, Universidad de Concepción y Deportes Concepción, y que actualmente milita en Provincial Osorno, compartió a sus seguidores la feliz noticia.

“Muy feliz y con muchos sentimientos encontrados. La vida nos prepara para muchas cosas y esta es una de ellas, que mejor que con esta tremenda mujer y mamá que nos regala tanto amor a todos. Feliz de que seas tú, gracias por tanto mi vida, acá estaré para siempre para ustedes y para lo que necesiten”.

“Aún no sabemos que serás, pero lo más importante es que vengas sanito/a, te estamos esperando y acá estaremos toda la vida para ayudarte y enseñar, como a mí me tocó vivirlo en casa junto a mis padres que me enseñaron todo, y como enfrentar la vida, creo que no hay palabras que describan este momento, pero feliz es poco”.

