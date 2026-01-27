Colo Colo debuta este sábado en la Liga de Primera ante Deportes Limache, y pese a que su estreno está muy cerca, en Blanco y Negro siguen buscando fichajes para la temporada 2026.

Este miércoles se realizará una reunión de directorio de la concesionaria, donde se va a debatir sobre las últimas incorporaciones que busca el cuadro popular, donde ya hay un nombre muy adelantado.

Colo Colo tiene prácticamente amarrada la llegada del delantero argentino-chileno Lautaro Pastrán, que en 2025 defendió los colores de Liga de Quito, pero cuyo pase pertenece a Belgrano de Córdoba. Llegaría al Monumental a préstamo.

Cuentan que Paqui Meneghini fue clave en la formación de Lautaro Pastrán

Los primeros pasos de Lautaro Pastrán en el fútbol profesional fueron en Everton de Viña del Mar, es por ello que en radio ADN hablaron con Christian Ochoa, estratega que tuvo al puntero en las divisiones inferiores del cuadro ruletero.

“Cuando lo hice jugar por la proyección marcaba mucho la diferencia. Yo jugaba con él por un extremo y jugaba por el otro extremo con (Mitchell) Wassenne, que está ahora en Unión Española. Los dos son muy habilidosos”, recordó el técnico.

Además, Ochoa recordó que el actual entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, fue clave en la carrera del ariete, a quien hizo debutar en Primera.

“Después se fue ordenando tácticamente, sobre todo cuando llegó Paqui (Meneghini), que fue quien lo hizo debutar. Estoy contento por él, creo que se lo merece”, agregó sobre el arribo de Pastrán al Cacique.

La confirmación de la contratación de Lautaro Pastrán a Colo Colo se puede dar este mismo miércoles, tras la reunión directorio que se realizará en el estadio Monumental.

