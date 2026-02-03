El futuro del entrenador Fernando Ortiz en Colo Colo está en entredicho, debido a que jamás le ha podido sacar rendimiento al equipo albo y al paupérrimo debut en la Liga de Primera.

El Cacique empezó el 2026 de la misma forma en que terminó el 2025, perdiendo, y suma tres derrotas en línea en el torneo nacional con el Tano a la cabeza. Algunos dicen que su ciclo en Macul tiene las horas contadas.

Ortiz ya entró al espiral en el cual su cargo está en dudas semana tras semana, y este sábado muchos dicen que se juega la continuidad, en el partido que tiene Colo Colo ante Everton en el Monumental.

ver también Comparan a Pablo Ruiz con importante ex figura de Colo Colo: “Tiene mejor pegada que…”

¿Gustavo Álvarez es candidato a dirigir a Colo Colo si despiden a Fernando Ortiz?

Con la opción de un despido de Fernando Ortiz latente, ya empiezan a surgir candidatos para la banca de Colo Colo y uno que suena fuerte es Gustavo Álvarez, quien está libre tras su polémica salida de Universidad de Chile.

La chance de que Álvarez llegue al Monumental fue analizada en DaleAlbo AM por Edson Figueroa, quien reconoció que el nombre del argentino puede aparecer en Macul.

“Hay dudas con Ortiz. Mientras no se tome una decisión, nadie va a confirmar algo al respecto. Pero Álvarez sería uno de los pocos entrenadores disponibles en esta época del año. Y Colo Colo siempre debe tener un plan en caso de que el técnico no continúe, en toda época del año y en todo momento”, dijo el comunicador.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez dirigiendo en el Monumental. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Lo mostrado el fin de semana dejó muchas dudas. Si no se logran resultados, el cambio va a ocurrir”, remató.

Fernando Ortiz está muy cuestionado en Colo Colo y si los malos resultados se mantienen puede ser el primer DT despedido de 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Era cosa de revisar! La clara señal que anticipaba el fracaso de Fernando Ortiz en Colo Colo

La tabla de posiciones de la Liga de Primera